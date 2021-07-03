Ралли «Шёлковый путь» в Монголии отменили после новостей о вспышке коронавируса и чумы

Монгольский этап ралли-рейда «Шёлковый путь» официально отменили. Об этом 3 июля сообщили на официальном сайте соревнований.
«Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия — Монголия, а использовать для продолжения проведения одиннадцатого издания Международного ралли «Шёлковый путь» спецучастки на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, также возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола гонки, сообщил, что в Монголии объявлен красный уровень эпидемиологической опасности из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19, а также случаев бубонной чумы в ряде регионов.