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Ралли «Шёлковый путь» в Монголии отменили после новостей о вспышке коронавируса и чумы

Монгольский этап ралли-рейда «Шёлковый путь» официально отменили. Об этом 3 июля сообщили на официальном сайте соревнований.

«Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия — Монголия, а использовать для продолжения проведения одиннадцатого издания Международного ралли «Шёлковый путь» спецучастки на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, также возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола гонки, сообщил, что в Монголии объявлен красный уровень эпидемиологической опасности из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19, а также случаев бубонной чумы в ряде регионов.

«Шелковый путь» — международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также — в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая. В ралли соревнуются в трех категориях — мото, внедорожники и грузовики.

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Комментарии (4)

Елена Козюкова
Ну-НУ!!
Хауаю
А могло бы быть чумовое ралли.
А так только продолжение ковидного.
Агроном аэродрома
Проценку в госдуму!!!! :))
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