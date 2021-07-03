Главврач Коммунарки призвал остановить ралли «Шёлковый путь» в Монголии. Там к коронавирусу добавилась чума

Продолжение монгольского этапа ралли «Шёлковый путь» опасно, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, также возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола гонки. В письме, опубликованном 3 июля на официальном сайте ралли, он предупредил, что на территории страны бушуют сразу несколько вспышек смертельных заболеваний.
В Монголии объявлен красный уровень эпидемиологической опасности из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19, а также случаев бубонной чумы в ряде регионов, по которым проходит маршрут соревнований. Вердикт врача: гонка должна быть остановлена.
«Письмо Проценко будет оперативно рассмотрено дирекцией ралли-марафона и коллегиями спортивных комиссаров Международной автомобильной федерацией (FIA) и Международной мотоциклетной федерацией (FIM)», — говорится на официальном сайте. Ралли «Шёлковый путь» началось 1 июля в Омске. Оно должно было продолжаться 10 дней и финишировать 11 июля в Улан-Баторе. В прошлом году гонку отменили из-за пандемии коронавируса.