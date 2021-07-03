Главврач Коммунарки призвал остановить ралли «Шёлковый путь» в Монголии. Там к коронавирусу добавилась чума

Продолжение монгольского этапа ралли «Шёлковый путь» опасно, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, также возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола гонки. В письме, опубликованном 3 июля на официальном сайте ралли, он предупредил, что на территории страны бушуют сразу несколько вспышек смертельных заболеваний.



В Монголии объявлен красный уровень эпидемиологической опасности из-за резкой вспышки заболеваемости COVID-19, а также случаев бубонной чумы в ряде регионов, по которым проходит маршрут соревнований. Вердикт врача: гонка должна быть остановлена.

