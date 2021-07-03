Американский актер Уильям Шетнер, известный по работе в сериале «Звёздный путь» (Star Trek), оказался в центре скандала после твита главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Руководитель канала заявила, что на RT America выходит новое шоу о космосе «Я не понимаю», ведущим которого стал Уильям Шетнер.

Вскоре после этого на актера обрушился вал критики. Шетнера обвинили в работе на российских пропагандистов.

«Обидно, что ты это делаешь. В 2018 году путинская Россия убила британского гражданина и отравила ещё нескольких, применив химическое оружие на улицах одного из наших городов. «RT», он же Russia Today, является каналом пропаганды этого режима», — такой твит пользователя Mark Wallace стал одним из самых «залайканых» по теме.



Какое-то время актер хранил молчание, но 3 июля всё-таки ответил на критику. «Скажу предельно ясно. Я не знаком с этой женщиной. Я НИСКОЛЬКО не одобряю подобного тона. И дело не в политике, я зол, что глава канала позволяет себе говорить такое о шоу, которые они лишь купили для распространения. Приношу за неё извинения моим фанатам», — написал актёр.



Симоньян это, судя по всему, нисколько не смутило. Вместо дополнительных комментариев или объяснения ситуации она ретвитнула пост RT, в котором сообщалось, что «звезду „Стартрека» Уильяма Шетнера затравили».