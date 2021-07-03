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Симоньян объявила об участии звезды Star Trek в шоу RT. После начавшейся травли актёр заявил, что «даже не знаком с этой женщиной»

Звезде Star Trek пришлось объясняться после того, как его шоу на RT анонсировала Симоньян

Американский актер Уильям Шетнер, известный по работе в сериале «Звёздный путь» (Star Trek), оказался в центре скандала после твита главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Руководитель канала заявила, что на RT America выходит новое шоу о космосе «Я не понимаю», ведущим которого стал Уильям Шетнер.

«Уильям Шетнер — легенда американского сериала Star Trek — будет вести у нас новую программу. Капитан Кирк перешел на сторону добра», — написала Симоньян.

Вскоре после этого на актера обрушился вал критики. Шетнера обвинили в работе на российских пропагандистов.

«Обидно, что ты это делаешь. В 2018 году путинская Россия убила британского гражданина и отравила ещё нескольких, применив химическое оружие на улицах одного из наших городов. «RT», он же Russia Today, является каналом пропаганды этого режима», — такой твит пользователя Mark Wallace стал одним из самых «залайканых» по теме.

Какое-то время актер хранил молчание, но 3 июля всё-таки ответил на критику. «Скажу предельно ясно. Я не знаком с этой женщиной. Я НИСКОЛЬКО не одобряю подобного тона. И дело не в политике, я зол, что глава канала позволяет себе говорить такое о шоу, которые они лишь купили для распространения. Приношу за неё извинения моим фанатам», — написал актёр.

Симоньян это, судя по всему, нисколько не смутило. Вместо дополнительных комментариев или объяснения ситуации она ретвитнула пост RT, в котором сообщалось, что «звезду „Стартрека» Уильяма Шетнера затравили».

Уильям Шетнер — канадский актёр. Прославился благодаря роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолёта «Энтерпрайз» в сериалах «Звёздный путь» (1966–1969), «Звёздный путь» (анимационном) и семи последующих художественных фильмах «Звёздный путь». По состоянию на 2021 год Шетнер является одним из последних живых членов состава оригинального сериала «Звёздного пути», вместе с Нишель Николс, Джорджем Такеи и Уолтером Кёнигом.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Верю Уильяму Шетнеру, связываются с актерами и ведущими продюсеры и помощники продюсеров, а не главный редактор канала.
RemyMartin
«Брателло сам отнёс матрас на петушарню» (с)
Rozenkrantz
Шелдону Купер ей никогда бы это не простил :))
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