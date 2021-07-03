Беглов рассказал, как чувствует себя после ревакцинации

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что после повторной вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал 3 июля во время посещения прививочного пункта в одном из ТЦ города.



«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — уточнил Беглов (цитата по РИА Новости).



Напомним, в первый раз прививку от коронавируса губернатор Петербурга сделал в марте этого года. На повторную вакцинацию пошел 29 июня. «Фонтанка» подробно писала о том, почему градоначальник принял такое решение.

