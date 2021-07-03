FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +27
73.62р87.07р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
10
Печать

Беглов рассказал, как чувствует себя после ревакцинации

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что после повторной вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал 3 июля во время посещения прививочного пункта в одном из ТЦ города.

«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — уточнил Беглов (цитата по РИА Новости).

Напомним, в первый раз прививку от коронавируса губернатор Петербурга сделал в марте этого года. На повторную вакцинацию пошел 29 июня. «Фонтанка» подробно писала о том, почему градоначальник принял такое решение.

«Мы должны научиться жить в условиях новой нормальности, у нас другого выхода нет. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Если мы его не получим, ничего хорошего не будет — тогда это болезни, ограничительные меры», — подчеркнул сегодня Беглов.

При этом он добавил, что сейчас вакцинация «идет хорошими темпами». Напомним, накануне был поставлен очередной рекорд по количеству привившихся за сутки.

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии объяснял, в каких случаях надо идти на ревакцинацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Александр Федотов
Повторно привитым какая толерантность положена? Удвоенная?
Александр Федотов
Если кто-то работает по выходным, это значит, что процесс выстроен не нормально.
Думаю, что коронавирус (и прививка) тут не при чем.
Александр Федотов
Есть кто-то, кто этому (ему) верит?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний