Беглов рассказал, как чувствует себя после ревакцинации

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что после повторной вакцинации от коронавируса чувствует себя хорошо. Об этом он рассказал 3 июля во время посещения прививочного пункта в одном из ТЦ города.
«Вы знаете, что я прошел ревакцинацию. Чувствую себя хорошо, нормально и даже по выходным работаю. Так что все в порядке», — уточнил Беглов (цитата по РИА Новости).
Напомним, в первый раз прививку от коронавируса губернатор Петербурга сделал в марте этого года. На повторную вакцинацию пошел 29 июня. «Фонтанка» подробно писала о том, почему градоначальник принял такое решение.
«Мы должны научиться жить в условиях новой нормальности, у нас другого выхода нет. Нам нужно получить коллективный иммунитет. Если мы его не получим, ничего хорошего не будет — тогда это болезни, ограничительные меры», — подчеркнул сегодня Беглов.
При этом он добавил, что сейчас вакцинация «идет хорошими темпами». Напомним, накануне был поставлен очередной рекорд по количеству привившихся за сутки.
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии объяснял, в каких случаях надо идти на ревакцинацию.