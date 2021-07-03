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Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии рассказал, когда нужно ревакцинироваться от COVID-19

Вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на происходящие мутации коронавируса. Об этом 2 июля заявил замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков, пишет ТАСС.

Он уточнил, что происходящие изменения в структуре генома коронавируса «не влияют драматически на антигенную структуру». Переболевшим или уже привившимся от коронавируса нужно вакцинироваться спустя шесть месяцев после получения иммунитета, добавил Дедков.

«Независимо от того, каким образом получен иммунитет от коронавируса, естественным путем или после вакцинации, он сохраняется в среднем шесть месяцев. Об этом говорят исследования, которые проводились за рубежом, говорят исследования, которые проводились нашими учеными. Поэтому рекомендации ВОЗ таковы, что для более эффективной борьбы с эпидемией, как сейчас у нас происходит, необходимо прививаться и привитым, и не переболевшим, и переболевшим, но не привитым, и привитым и переболевшим — вне зависимости от категории после «последнего события» (получения иммунитета к SARS-CoV-2) надо отсчитать шесть месяцев и привиться», — подчеркнул он.

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Комментарии (4)

Kit.
Про какие, собственно, "исследования, которые проводились за рубежом" он говорит?

Имеющиеся исследования по мРНКовым вакцинам говорят, что перепрививать ещё долго не потребуется.
W Bons
пусть поучит свою жену щи варить , чиновник
266081655
Добро пожаловать в новый чудесный мир! Каждые полгода - на прививку становись! А кто не захочет - уволим!
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