Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии рассказал, когда нужно ревакцинироваться от COVID-19

Вакцины от COVID-19 остаются эффективными, несмотря на происходящие мутации коронавируса. Об этом 2 июля заявил замдиректора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков, пишет ТАСС.



Он уточнил, что происходящие изменения в структуре генома коронавируса «не влияют драматически на антигенную структуру». Переболевшим или уже привившимся от коронавируса нужно вакцинироваться спустя шесть месяцев после получения иммунитета, добавил Дедков.

