Необычное ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 30 июня. Автомобиль столкнулся с велосипедистом, хотя последнего на автомагистрали быть не должно. До этого водители дважды за несколько часов засняли парня на велосипеде на КАД. Возможно, «герой» во всех трех случаях один и тот же.
Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Нютик, в 10:20 на ЗСД автомобиль Ford, двигаясь от Краснопутиловской улицы в сторону Благодатной улицы, сбил велосипедиста, который ехал по магистрали во втором левом ряду. На фото видно, что от удара автомобилю помяло капот и крышу и разбило лобовое стекло. Велосипедист, по ее словам, жив и отделался сломанной ногой.
«Возможно, из проезжающих в это время мимо у кого-то есть записи с видеорегистратора. Будем благодарны», — пишет Нютик.
Велосипедиста-экстремала этим утром видели и на внутреннем кольце КАД. Сначала он попал на видеорегистратор одного из водителей в 7:39. Причем на записи видно, как он резко и на высокой скорости перестраивается из правых рядов в левый в потоке машин.
Затем в 9:19 его засняли на вантовом мосту. Там он уже ехал у правого края дороги, практически по линии разметки.
В соцсетях предполагают, что и на ЗСД под машину попал тот же молодой человек. Велосипед на фото действительно похож. Отметим, что и КАД и ЗСД являются автомагистралями, и, согласно ПДД, ездить по ним на велосипеде запрещено.