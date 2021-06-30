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На ЗСД сбили велосипедиста. До этого велоэкстремала дважды засняли в левом ряду на КАД

Автомобиль сбил велосипедиста на ЗСД после велопробега по КАД Петербурга

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15341010" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Необычное ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 30 июня. Автомобиль столкнулся с велосипедистом, хотя последнего на автомагистрали быть не должно. До этого водители дважды за несколько часов засняли парня на велосипеде на КАД. Возможно, «герой» во всех трех случаях один и тот же.

Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Нютик, в 10:20 на ЗСД автомобиль Ford, двигаясь от Краснопутиловской улицы в сторону Благодатной улицы, сбил велосипедиста, который ехал по магистрали во втором левом ряду. На фото видно, что от удара автомобилю помяло капот и крышу и разбило лобовое стекло. Велосипедист, по ее словам, жив и отделался сломанной ногой.

«Возможно, из проезжающих в это время мимо у кого-то есть записи с видеорегистратора. Будем благодарны», — пишет Нютик.

Велосипедиста-экстремала этим утром видели и на внутреннем кольце КАД. Сначала он попал на видеорегистратор одного из водителей в 7:39. Причем на записи видно, как он резко и на высокой скорости перестраивается из правых рядов в левый в потоке машин.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Затем в 9:19 его засняли на вантовом мосту. Там он уже ехал у правого края дороги, практически по линии разметки.

В соцсетях предполагают, что и на ЗСД под машину попал тот же молодой человек. Велосипед на фото действительно похож. Отметим, что и КАД и ЗСД являются автомагистралями, и, согласно ПДД, ездить по ним на велосипеде запрещено.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15341010" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (17)

Litl_m
Жаль, что отделался только ногой. Это какой же кисель должен быть вместо мозгов, чтобы такое учудить??? Водителю искренне соболезную.
montero3
Ногами надо было добить"спортсмена"...
mynine
Ненормальный.

Но вообще говоря, если бы на ЗСД сделали бы ВЫДЕЛЕННУЮ полосу для велосипедистов, куда невозможно заехать на автомобиле, это бы сильно упростило бы перемещение на индивидуальном транспорте через город.

PS вопрос с развязками возникает, но не думаю что он неразрешим.
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