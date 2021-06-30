Необычное ДТП произошло на Западном скоростном диаметре Петербурга утром 30 июня. Автомобиль столкнулся с велосипедистом, хотя последнего на автомагистрали быть не должно. До этого водители дважды за несколько часов засняли парня на велосипеде на КАД. Возможно, «герой» во всех трех случаях один и тот же.



Как сообщает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Нютик, в 10:20 на ЗСД автомобиль Ford, двигаясь от Краснопутиловской улицы в сторону Благодатной улицы, сбил велосипедиста, который ехал по магистрали во втором левом ряду. На фото видно, что от удара автомобилю помяло капот и крышу и разбило лобовое стекло. Велосипедист, по ее словам, жив и отделался сломанной ногой.