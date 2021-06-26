Раздевайтесь и ложитесь: 35 модных купальников этого лета (внутри модели для любой фигуры)

Выбор купальника на лето может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж совсем. Обилие ярких кусочков ткани в магазинах сбивает с толку, то же касается и разнообразия моделей — немудрено растеряться и уйти восвояси ни с чем. Для того чтобы вам было проще сориентироваться в мире пляжной моды, мы собрали вместе самые актуальные модели и принты купальников, а стилисты рассказали, как подобрать купальник по типу фигуры — все на самом деле просто.
Выбираем купальник по типу фигуры
Будем отталкиваться от классической типологии фигур — прямоугольник (самая распространенная), треугольник или груша, перевёрнутый треугольник, яблоко и песочные часы.
Итак, если вы обладательница прямого силуэта, у вас стройные руки и ноги, пропорциональные плечи и бедра, но талия при этом слабо выражена, то ваш тип — прямоугольник. Придайте вашему силуэту женственности при помощи лифа с принтом, воланами или рюшами — он добавит наверх немного объема так, чтобы талия смотрелась уже.
Кроме того, талию можно сделать при помощи моделей с вертикальной вставкой, вырезами по бокам, баской или оборками на бедрах. Низ купальника выбирайте с завышенной талией, подчеркивайте стройность ног.
Примерьте актуальные сегодня гофрированные модели или кроше (вязанные крючком) — объемная текстура ткани создаст дополнительный объем на груди и бедрах, за счет которого талия будет смотреться уже.
Если у вас широкие плечи и пышная грудь или есть объем в зоне живота и боков (типы фигуры — перевернутый треугольник и яблоко), вам следует сместить акцент с портретной зоны и подчеркнуть красоту и стройность ног. Например, модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги, уравновесив тем самым образ. Верх рекомендуем выбирать простой, можно однотонный.
Если от природы у девушки имеется животик (тип фигуры «яблоко»), исключите модели с заниженной талией. Можно выбрать варианты с однотонными высокими трусиками и ярким лифом. Если у вас при этом узкие плечи и небольшая грудь — лиф допустим с воланам или объемным декором. Самый универсальный цвет для трусиков — черный и бежевый. Тем, кто стесняется животика, можно отдать предпочтение слитным моделям купальников с вертикалью — они визуально удлинят силуэт. В тренде полоска и минималистичные однотонные модели — не прогадаете (силуэт удлиняется за счет V-выреза и вертикальной полосы).
У вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра — ваш тип фигуры треугольник или груша. Задача — привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо.
Для смелых — актуальный вариант с пышными рукавами.
Удлинить силуэт можно за счет плавок с высокой посадкой, можете попробовать модель с шортиками, но так же с высокой посадкой, иначе рискуете получить обратный эффект. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей: плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.
Силуэт песочные часы считается самым удачливым, так как вам подходят практически все модели. Сюда же входит подтип восьмерка, который отличается от часов менее пышной грудью.
Смело пробуйте любые варианты, экспериментируйте.
Визуально удлинить ноги помогут модели с поясом на талии и плавки с высокой талией.
Ника Архипова — стилист формата plus size. Мы попросили ее подсказать, на какую модель купальника обратить внимание девушкам с пышными формами. Ника не считает полную фигуру приговором, означающим, что носить нужно только слитный купальник или заматываться в парео с ног до головы — существует много разных вариантов, которые могут выгодно подчеркнуть ваши достоинства и скрыть все, что вам не нравится.
— Если мы предпочитаем слитную модель, то выбираем ту, что с поддержкой брюшной стенки и сформированными чашками — она подтягивает и сужает фигуру. Диагональные линии, рисунок или, например, перекрестный крой также визуально сузят фигуру, — объясняет Ника.
— При выборе раздельного купальника трусики стилист советует выбирать с высокой талией. Визуально наши ноги начинаются там, где заканчивается талия — и, выбрав такую модель, мы сможем убить сразу двух зайцев — удлинить ноги и подтянуть зону живота. Что касается лифа — если грудь небольшая, то выбираем самый обычный, без чашек, а если объемная — то принцип такой же, как при выборе бюстгальтера: с хорошей поддержкой и сформированными чашками.
Если у вас нижний тип фигуры, стараемся не привлекать к нему внимание и выбираем однотонные трусики, без акцента. Если верхний — делаем все то же самое — спокойный лиф без дополнительного декора, бахромы, рюш, воланов.
— Есть отличная модель купальника, называется танкини — сверху надевается свободная майка А-силуэта — за счет двойного слоя смотрится, будто на вас надет слитный купальник, — советует стилист.
На что еще обратить внимание
Если вам хочется подчеркнуть объем фигуры или каких-то ее отдельных частей, выбирайте купальник в светлых, ярких оттенках или из блестящей ткани. С этой задачей также справляются акцентные принты и горизонтальные полоски. Напротив, скорректировать объемы фигуры может купальник в темных и приглушенных оттенках, можно матовый.
Стилист Алёна Петухова советует обращать повышенное внимание на качество и плотность ткани, особенно это касается светлых купальников — материал должен быть либо очень плотный, либо двуслойный. В таком случае при намокании он не будет просвечивать и не случится неловких ситуаций. Лайкра в составе купальника поможет подтянуть фигуру, если имеются излишки в зоне живота. Маскируют живот драпировки из ткани в области пресса.
Важно грамотно подобрать купальник к своему оттенку кожи. Слишком светлые тона на не загорелой коже могут сделать ее еще бледнее. Но если говорить именно о трендовых оттенках сезона, то это, безусловно, все пастельные оттенки, оранжевый, черный и шоколадные варианты. Принты: анималистичный, тай-дай, тропический, геометрия.
Стилист Юлия Гончарова советует воздержаться от покупки слишком откровенных моделей купальников, похожих на нижнее белье или с вычурным смешением принтов. В большинстве случаев такие модели на пляже выглядят неуместно.
— Если проанализировать тренды фактур сезона, то можно заметить, что популярны гладкие, блестящие и, наоборот, трикотажные купальники с заметной текстурой ткани, — продолжает стилист.
Купальник как элемент пляжной моды сегодня несколько утратил свою основную функцию — наверняка вы заметили, что загорать в представленных моделях будет крайне некомфортно, отчасти это связано с тем, что жгучий загар уже не в приоритете. Идет акцент на слитные модели. Стоимость купальников в магазинах начинается примерно от 2000 рублей и выше.
Для целостности пляжного образа кроме купальника стилисты советует выбрать вещи, которые можно использовать как второй слой, чтобы защититься от солнца и опять же скорректировать фигуру — это могут объемные рубашки (подойдет мужская классическая) или пляжное платье, а вот парео уже устарели. Помним про головной убор — это может быть что угодно: соломенная шляпа, панама, бейсболка, косынка или бандана. Не забываем про очки, сумку (можно плетеную) и солнцезащитный крем.