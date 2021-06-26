Раздевайтесь и ложитесь: 35 модных купальников этого лета (внутри модели для любой фигуры)

Купальники этого лета: какие они? Смотрим Коллаж: Юрий Орлов, Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Выбор купальника на лето может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж совсем. Обилие ярких кусочков ткани в магазинах сбивает с толку, то же касается и разнообразия моделей — немудрено растеряться и уйти восвояси ни с чем. Для того чтобы вам было проще сориентироваться в мире пляжной моды, мы собрали вместе самые актуальные модели и принты купальников, а стилисты рассказали, как подобрать купальник по типу фигуры — все на самом деле просто.

Выбираем купальник по типу фигуры

Будем отталкиваться от классической типологии фигур — прямоугольник (самая распространенная), треугольник или груша, перевёрнутый треугольник, яблоко и песочные часы. Итак, если вы обладательница прямого силуэта, у вас стройные руки и ноги, пропорциональные плечи и бедра, но талия при этом слабо выражена, то ваш тип — прямоугольник. Придайте вашему силуэту женственности при помощи лифа с принтом, воланами или рюшами — он добавит наверх немного объема так, чтобы талия смотрелась уже.

Самые актуальные модели вы можете найти в магазине Zara, H&M, Calzedonia, Marmalatto Фото: Zara.com Поделиться Поделиться







Кроме того, талию можно сделать при помощи моделей с вертикальной вставкой, вырезами по бокам, баской или оборками на бедрах. Низ купальника выбирайте с завышенной талией, подчеркивайте стройность ног.



Яркая контрастная модель со вставками или классический черный — что вам больше по душе? Фото: Pinterest.com Поделиться Поделиться







Примерьте актуальные сегодня гофрированные модели или кроше (вязанные крючком) — объемная текстура ткани создаст дополнительный объем на груди и бедрах, за счет которого талия будет смотреться уже.

Если вы ловко орудуете крючком, то легко свяжете такой купальник самостоятельно за вечер (модель слева). Запасной вариант — попросите бабушку Фото: Pullandbear.com Поделиться Поделиться







Если у вас широкие плечи и пышная грудь или есть объем в зоне живота и боков (типы фигуры — перевернутый треугольник и яблоко), вам следует сместить акцент с портретной зоны и подчеркнуть красоту и стройность ног. Например, модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги, уравновесив тем самым образ. Верх рекомендуем выбирать простой, можно однотонный.

Модели для типа фигуры перевернутый треугольник Фото: Lamoda.ru, Milanoo.com Поделиться Поделиться







Если от природы у девушки имеется животик (тип фигуры «яблоко»), исключите модели с заниженной талией. Можно выбрать варианты с однотонными высокими трусиками и ярким лифом. Если у вас при этом узкие плечи и небольшая грудь — лиф допустим с воланам или объемным декором. Самый универсальный цвет для трусиков — черный и бежевый. Тем, кто стесняется животика, можно отдать предпочтение слитным моделям купальников с вертикалью — они визуально удлинят силуэт. В тренде полоска и минималистичные однотонные модели — не прогадаете (силуэт удлиняется за счет V-выреза и вертикальной полосы).

Но будьте осторожны, декор на поясе может подчеркнуть живот (как, например, на красном купальнике) Фото: 2.hm.com Поделиться Поделиться







У вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра — ваш тип фигуры треугольник или груша. Задача — привлечь внимание к груди, убрать акцент с бедер. Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо.



Ярко и свежо — попробуйте (в таких хочется лежать на шезлонге и потягивать коктейль с зонтиком) Фото: Zara.com Поделиться Поделиться







Для смелых — актуальный вариант с пышными рукавами.



Для загара не подходит, а для классных фотографий — самое оно (добавьте панаму для завершения образа) Фото: Zara.com Поделиться Поделиться







Удлинить силуэт можно за счет плавок с высокой посадкой, можете попробовать модель с шортиками, но так же с высокой посадкой, иначе рискуете получить обратный эффект. Лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей: плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.

Пример купальника с американской проймой Фото: Ru.tommy.com Поделиться Поделиться







Силуэт песочные часы считается самым удачливым, так как вам подходят практически все модели. Сюда же входит подтип восьмерка, который отличается от часов менее пышной грудью.

В минималистичных моделях вы точно будете смотреться выигрышно — не прогадаете Фото: 2.hm.com, Zara.com Поделиться Поделиться







Смело пробуйте любые варианты, экспериментируйте.



Ретромодели тоже не сбавляют обороты — дополните их шляпой, соломенной плетеной сумкой и очками из цветного пластика Фото: Pinterest.com Поделиться Поделиться







Визуально удлинить ноги помогут модели с поясом на талии и плавки с высокой талией.

Актуальные цвета и модели в этом сезоне — присмотритесь Фото: Asos.com, 2.hm.com Поделиться Поделиться







Ника Архипова — стилист формата plus size. Мы попросили ее подсказать, на какую модель купальника обратить внимание девушкам с пышными формами. Ника не считает полную фигуру приговором, означающим, что носить нужно только слитный купальник или заматываться в парео с ног до головы — существует много разных вариантов, которые могут выгодно подчеркнуть ваши достоинства и скрыть все, что вам не нравится.

— Если мы предпочитаем слитную модель, то выбираем ту, что с поддержкой брюшной стенки и сформированными чашками — она подтягивает и сужает фигуру. Диагональные линии, рисунок или, например, перекрестный крой также визуально сузят фигуру, — объясняет Ника.

— При выборе раздельного купальника трусики стилист советует выбирать с высокой талией. Визуально наши ноги начинаются там, где заканчивается талия — и, выбрав такую модель, мы сможем убить сразу двух зайцев — удлинить ноги и подтянуть зону живота. Что касается лифа — если грудь небольшая, то выбираем самый обычный, без чашек, а если объемная — то принцип такой же, как при выборе бюстгальтера: с хорошей поддержкой и сформированными чашками.



Вариант с юбкой пригодится для посиделок в баре у бассейна Фото: Asos.com, Lamoda.ru Поделиться Поделиться







Если у вас нижний тип фигуры, стараемся не привлекать к нему внимание и выбираем однотонные трусики, без акцента. Если верхний — делаем все то же самое — спокойный лиф без дополнительного декора, бахромы, рюш, воланов.

— Есть отличная модель купальника, называется танкини — сверху надевается свободная майка А-силуэта — за счет двойного слоя смотрится, будто на вас надет слитный купальник, — советует стилист.

На что еще обратить внимание Если вам хочется подчеркнуть объем фигуры или каких-то ее отдельных частей, выбирайте купальник в светлых, ярких оттенках или из блестящей ткани. С этой задачей также справляются акцентные принты и горизонтальные полоски. Напротив, скорректировать объемы фигуры может купальник в темных и приглушенных оттенках, можно матовый. Стилист Алёна Петухова советует обращать повышенное внимание на качество и плотность ткани, особенно это касается светлых купальников — материал должен быть либо очень плотный, либо двуслойный. В таком случае при намокании он не будет просвечивать и не случится неловких ситуаций. Лайкра в составе купальника поможет подтянуть фигуру, если имеются излишки в зоне живота. Маскируют живот драпировки из ткани в области пресса.

Уже захотелось на берега Турции? Фото: Farfetch.com, Lamoda.ru Поделиться Поделиться







Важно грамотно подобрать купальник к своему оттенку кожи. Слишком светлые тона на не загорелой коже могут сделать ее еще бледнее. Но если говорить именно о трендовых оттенках сезона, то это, безусловно, все пастельные оттенки, оранжевый, черный и шоколадные варианты. Принты: анималистичный, тай-дай, тропический, геометрия.



Такие расцветки будут хорошо смотреться на коже темного оттенка Фото: 2.hm.com Поделиться Поделиться







Стилист Юлия Гончарова советует воздержаться от покупки слишком откровенных моделей купальников, похожих на нижнее белье или с вычурным смешением принтов. В большинстве случаев такие модели на пляже выглядят неуместно.



Эти модели можно купить на замену мини-бикини, которые мы носили несколько лет назад Фото: Marmalato.ru, Calzedonia.com Поделиться Поделиться







— Если проанализировать тренды фактур сезона, то можно заметить, что популярны гладкие, блестящие и, наоборот, трикотажные купальники с заметной текстурой ткани, — продолжает стилист.



Сочные актуальные оттенки Фото: Asos.com Поделиться Поделиться







Купальник как элемент пляжной моды сегодня несколько утратил свою основную функцию — наверняка вы заметили, что загорать в представленных моделях будет крайне некомфортно, отчасти это связано с тем, что жгучий загар уже не в приоритете. Идет акцент на слитные модели. Стоимость купальников в магазинах начинается примерно от 2000 рублей и выше.

Для целостности пляжного образа кроме купальника стилисты советует выбрать вещи, которые можно использовать как второй слой, чтобы защититься от солнца и опять же скорректировать фигуру — это могут объемные рубашки (подойдет мужская классическая) или пляжное платье, а вот парео уже устарели. Помним про головной убор — это может быть что угодно: соломенная шляпа, панама, бейсболка, косынка или бандана. Не забываем про очки, сумку (можно плетеную) и солнцезащитный крем.