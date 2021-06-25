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«Если бы они не уклонились, ударились бы прямо в дом». Очевидец описал момент крушения Ми-8 в Ленобласти

Местный житель рассказал о траектории полёта падавшего в Ленобласти вертолёта

Один из свидетейлей крушения вертолёта Ми-8, который разбился накануне в Гатчинском районе Ленобласти, рассказал, как пилот резко сменил траекторию перед падением. Воздушное судно могло рухнуть на дома в районе деревни Корпинкюля.

«Летел прямо, затем резко завернул налево. Если бы они не пытались [уклониться от жилых строений], ударились бы прямо в дом или сарай», — вспоминает 62-летний фермер Сайпула Курбанов родом из Дагестана, опрошенный 47news.

В момент падения вертолёта он загонял овец, животные испугались звука, и тогда мужчина увидел, что происходит в небе. «Обернулся — летит прямо на дом. Два раза хлопнуло сильно и что-мелкое от него отлетело, потом ещё два крупных куска. До жилья метров 200–300 оставалось», — говорит Курбанов. С его слов, после резкого ухода влево машина упала. «При ударе был взрыв, вертолёт загорелся. Всё случилось меньше чем за полминуты», — продолжает очевидец.

Курбанов попробовал подойти к месту крушения, но «жар был метров за сто уже». Через пару минут, как он говорит, приземлился второй вертолёт, люди из него подошли к месту падения и через 15–20 минут улетели. Сегодня, 25 июня, территория всё ещё оцеплена, на месте работают специалисты.

Ранее сообщалось, что погибшие в результате крушения Майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов будут представлены к госнаградам за мужество и героизм, проявленные во время последнего полёта. В заявлении пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии говорится, что «Лётчики <...> до последнего уводили падающую машину от жилых домов населённого пункта, не допустив гибели гражданского населения».

О падении Ми-8 рядом с деревней Корпикюля стало известно накануне около девяти вечера. В результате крушения погибли трое военнослужащих: 27-летний старший лейтенант, 32-летний майор и 34-летний капитан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полётов.

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Комментарии (1)

Kot Piter
Только я не вижу в этом ничего героического?
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