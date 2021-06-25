«Если бы они не уклонились, ударились бы прямо в дом». Очевидец описал момент крушения Ми-8 в Ленобласти

Один из свидетейлей крушения вертолёта Ми-8, который разбился накануне в Гатчинском районе Ленобласти, рассказал, как пилот резко сменил траекторию перед падением. Воздушное судно могло рухнуть на дома в районе деревни Корпинкюля.

«Летел прямо, затем резко завернул налево. Если бы они не пытались [уклониться от жилых строений], ударились бы прямо в дом или сарай», — вспоминает 62-летний фермер Сайпула Курбанов родом из Дагестана, опрошенный 47news.

В момент падения вертолёта он загонял овец, животные испугались звука, и тогда мужчина увидел, что происходит в небе. «Обернулся — летит прямо на дом. Два раза хлопнуло сильно и что-мелкое от него отлетело, потом ещё два крупных куска. До жилья метров 200–300 оставалось», — говорит Курбанов. С его слов, после резкого ухода влево машина упала. «При ударе был взрыв, вертолёт загорелся. Всё случилось меньше чем за полминуты», — продолжает очевидец.