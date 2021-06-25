Роспотребнадзор предложил открыть курорты Краснодарского края не только для привившихся, но и для переболевших COVID-19

«Мы предложили руководству Краснодарского края немножечко изменить формулировку, с тем чтобы не только те, кто имеет вакцинацию, но и лица, имеющие информацию достоверную о перенесённом заболевании, эта информация будет доступна на сайте госуслуг в каждом личном кабинете, люди такие тоже могли попадать на курорты Сочи, или люди, которые не могут сделать прививку по медицинским показаниям», — цитирует Попову РИА Новости.

Роспотребнадзор рекомендовал властям Краснодарского края допускать на курорты региона кроме вакцинированных ещё и тех, кто уже переболел коронавирусом. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 июня заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

В целом, по словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическую ситуацию на российских курортах удаётся сдерживать.



Как писала «Фонтанка», курорты Краснодарского края с 1 июля будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвёт сезон на Кубани. Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи.



Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил по этому поводу, что при вспышке коронавируса в любой гостинице региона она автоматически будет превращаться в обсерватор.



В то же время власти Крыма заявили, что российским туристам для посещения региональных курортов предъявлять справку об отрицательном тесте на ковид и оставаться на карантине по приезде в Крым не нужно.

