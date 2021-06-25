Отели Краснодарского края, где заметят вспышки COVID-19, превратят в обсерваторы

«Мы под угрозу сезон не ставим: сегодня мы не ограничиваем работу отелей и санаториев. Мы сохраняем обстановку, которая им позволит работать, и этими мерами, наоборот, продлеваем курортный сезон — как минимум на осень. Требования, которые предъявили отдыхающим, не сложны в выполнении, но они необходимы, чтобы сохранить отрасль в целом. Вакцинироваться можно в любой точке страны — бесплатно! Надо также учитывать, что, если будет вспышка в любом месте размещения, оно автоматически превращается в обсерватор, а этого никто не хочет», — считает губернатор.

Кондратьев отметил, что с началом курортного сезона на Кубани фиксируют рост числа завозных случаев коронавируса, и до введения требования сертификата о вакцинации при заселении на курортах Кубани остаётся месяц.

Накануне губернатор Краснодарского края подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля гостей будут заселять только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления. Наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организации отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщал, что курорты Краснодарского края в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.