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Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи. Туроператоры просят пощады

Туроператоров накрыл «шквал» аннуляций туров на Кубань из-за ограничений, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Триггером стало заявление губернатора Краснодарского края, который попросил у отдыхающих предъявить ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов, — сказала 24 июня Ломидзе РИА Новости. — Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор, или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне».

В АТОР добавили, что готовят письма заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и в Ростуризм.

Туроператоры предлагают ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, как в зарубежных странах для приема иностранных туристов. И напоминают, что ни одно массовое направление не требует от россиян только сертификат о вакцинации. На равных принимаются и другие документы.

Как писала «Фонтанка», с 1 июля принимать отдыхающих в Краснодарском крае будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани.

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Комментарии (32)

Norge
Майя Обломидзе и Зарина Подгузова - для них все всегда происходит неожиданно и что делать они не знают. Вообще это их сфера следить за обстановкой на турнаправлениях и заранее урегулировать конфликты. В Крыму треш с антисанитарией и ценами - тишина.
killbeachtrash
Ковид-баррикады стране так искренне заботящейся о своих гражданах ? Не хорошо...
265961685
Вообще-то, справедливости ради, действительно всё очень и очень странно в данной ситуации. Оставив за бортом вопросы полезности/вредности прививок и допустимость принуждения к вакцинации, озаботимся простым: если в чмурцию/ебипет на свой страх и риск можно массово летать без вакцин и карантина при возвращении, то почему в ресторации/музеи масквы или на пляж сочи те же массы пускают только с прививкой?
пора бы уже или крестик снять или трусы надеть, как в древнем анекдоте...
как вопрошал риторически один неоднозначный исторический персонаж в сходной ситуации: "что это, глупость или предательство?"
на баррикады антипрививочники не пойдут, кишка тонка. а вот серьёзно пошатать некоторые области экономики - запросто.
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