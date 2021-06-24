Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи. Туроператоры просят пощады

«Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов, — сказала 24 июня Ломидзе РИА Новости. — Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор, или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне».

Туроператоров накрыл «шквал» аннуляций туров на Кубань из-за ограничений, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Триггером стало заявление губернатора Краснодарского края, который попросил у отдыхающих предъявить ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации.

В АТОР добавили, что готовят письма заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и в Ростуризм.

Туроператоры предлагают ввести для въезда на российские курорты такие же нормы, как в зарубежных странах для приема иностранных туристов. И напоминают, что ни одно массовое направление не требует от россиян только сертификат о вакцинации. На равных принимаются и другие документы.

Как писала «Фонтанка», с 1 июля принимать отдыхающих в Краснодарском крае будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани.