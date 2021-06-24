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В Российском союзе туриндустрии заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани

Решение о заселении в отели Краснодарского края с 1 августа только привитых от коронавируса гостей может сорвать туристический сезон в регионе. Об этом 24 июня «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы: получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через 5 недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед», — подчеркнула она.

По словам Тюриной, многие туристы будут вынуждены аннулировать туры. «Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы. Получается, что сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается», — уточнила пресс-секретарь РСТ.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что отели региона с 1 июля будут принимать только гостей с отрицательным тестом на коронавирус или сертификатом о вакцинации. С 1 августа попасть в гостиницу смогут только туристы с сертификатом или справкой о медотводе от вакцинации.

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Комментарии (18)

Капитан Очевидность2
Проблемы туроператоров главу региона не волнуют. У него и так всё хорошо.
юрец_огурец
Как же они третью неделю кошмарят. Всё к майдану готовятся в России)
SERGEY111
Ну вот и разделились наконец то - непривитые за бугор по тесту или справке с антителами , а удел привитых теперь Туапсе и Щель ...Якорная .
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