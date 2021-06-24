В Российском союзе туриндустрии заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани

Решение о заселении в отели Краснодарского края с 1 августа только привитых от коронавируса гостей может сорвать туристический сезон в регионе. Об этом 24 июня «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.



«Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы: получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через 5 недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед», — подчеркнула она.

