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В Крыму рассказали о правилах посещения туристами курортов полуострова

Предъявлять справку об отрицательном тесте на ковид и оставаться на карантине по приезде в Крым не нужно

Власти Республики Крым рассказали о правилах посещения туристами своих курортов.

«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно», — говорится в официальном сообщении минкурортов Крыма 25 июня.

В сообщении уточняется, что въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.

При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В то же время при заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются, подчеркнули крымские власти.

При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на своё усмотрение — прибывающим необходимо уточнить это условие заранее. Реестр официальных средств размещения, взявших на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, размещен на официальном туристическом портале республики Крым Travel Crimea.

Детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены не более чем на 75%. Приезжающие на отдых дети и сопровождающие должны предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирус, выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда.

Во всех общественных местах и транспорте Крыма в настоящий момент действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены все массовые мероприятия.

Что касается кафе и ресторанов, то они работают в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдается дистанция между столиками. С 23:00 до 08:00 возможна только доставка и обслуживание навынос.

Работа хостелов в Крыму запрещена.

Купание в море также временно невозможно в акваториях городских округов Ялта и Керчь после подтопления. В частности, купаться пока нельзя на пляжах городского округа Ялта — от Гурзуфа до Фороса, включая населённые пункты: Форос, Санаторное, Береговое, Парковое, Оползневое, Понизовка, Кацивели, Симеиз, Алупка, Кореиз, Гаспра, Курпаты, Ореанда, Ливадия, Отрадное, Никита, Даниловка, Гурзуф.

На пляжах во всех остальных регионах и населенных пунктах Республики Крым купание разрешено — это Алушта, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, с. Песчаное, пгт. Николаевка, а также Сакский, Бахчисарайский, Ленинский, Симферопольский, Черноморский и Раздольненский районы.

Как писала «Фонтанка», курорты Краснодарского края с 1 июля будут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации. А с 1 августа отели, пансионаты и санатории края будут принимать туристов только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса. В Российском союзе туриндустрии уже заявили, что прием только привитых туристов сорвет сезон на Кубани. Антипрививочники массово сдают путевки в Сочи.

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
а шпионам как быть? а то как не почитаешь СМИ - то этого обвинят в шпионаже, то того... завтра всех назовут шампиньонами, и как в этом статусе посещать полу-полу-остров? =)
Флуктуация
В статье нет информации для желающих въехать в Севастополь, это формально отдельный регион со своими правилами. В отель с тестом заселяться, а в частный сектор и к родственникам как? Без теста? Ну и в чем тогда смысл? Или уж всех проверяйте, или никого
mik70
Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно. Как? Как? Как так, что в одной стране разные подходы к борьбе с вирусом? Кто что хочет на местах, то и воротит. И вообще. К путешественникам 0 толерантности, привезут к нам с югов новые штаммы..
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