В Крыму рассказали о правилах посещения туристами курортов полуострова

Власти Республики Крым рассказали о правилах посещения туристами своих курортов.

«Крым открыт для туристов. Гражданам Российской Федерации предъявлять справку об отрицательном тесте на COVID-19 и оставаться на карантине по приезде не нужно», — говорится в официальном сообщении минкурортов Крыма 25 июня.

В сообщении уточняется, что въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ. Общественный транспорт работает без ограничений, при этом действует масочный режим.



При заселении в санаторий необходимо предоставить справку об эпидокружении, а также отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. В то же время при заселении в другие средства размещения — отели, пансионаты, гостиницы и др. справки не требуются, подчеркнули крымские власти.

При этом каждый объект размещения может вводить условия заселения на своё усмотрение — прибывающим необходимо уточнить это условие заранее. Реестр официальных средств размещения, взявших на себя юридические обязательства по соблюдению актуальных санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, размещен на официальном туристическом портале республики Крым Travel Crimea.

Детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены не более чем на 75%. Приезжающие на отдых дети и сопровождающие должны предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирус, выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда.

Во всех общественных местах и транспорте Крыма в настоящий момент действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Запрещены все массовые мероприятия.

