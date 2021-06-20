В Ялте и Керчи продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. С улиц откачивают воду, вывозят затопленные автомобили. Жителям скоро вернут водоснабжение и начнут выплачивать компенсации, но сегодня в регионе продолжатся сильные ливни.



Как сообщает 20 июня на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, после наводнения 40 человек обратились в больницы с легкими повреждениями. По ее словам, еще один человек пострадал, двое находятся в розыске.



Централизованное водоснабжение пока невозможно, трубы забиты илом. Тем не менее воду жителям Ялты пообещали дать сегодня, источником воды станут водопады. «Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно», — написала Павленко. Купание 20–22 июня останется запрещено, пляжи закрыты.

