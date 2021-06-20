В Ялте и Керчи продолжают ликвидировать последствия стихийного бедствия. С улиц откачивают воду, вывозят затопленные автомобили. Жителям скоро вернут водоснабжение и начнут выплачивать компенсации, но сегодня в регионе продолжатся сильные ливни.
Как сообщает 20 июня на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко, после наводнения 40 человек обратились в больницы с легкими повреждениями. По ее словам, еще один человек пострадал, двое находятся в розыске.
Централизованное водоснабжение пока невозможно, трубы забиты илом. Тем не менее воду жителям Ялты пообещали дать сегодня, источником воды станут водопады. «Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно», — написала Павленко. Купание 20–22 июня останется запрещено, пляжи закрыты.
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил в Facebook 20 июня, что в пунктах временного размещения остаются 134 пострадавших местных жителя. Продолжается очистка водостоков и ливневки. «Восстановлено водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия», — написал он. При этом на некоторых улицах подача света пока восстановлена лишь частично. Как передают местные СМИ со ссылкой на Бороздина, очистка города от последствий наводнения займет неделю, еще неделя уйдет на «доработку» по общественным зонам.
В обоих городах начали работу комиссии и группы по оценке ущерба. Как пишет «Крыминформ», в Керчи рассчитывают начать выплату компенсаций 22–23 июня.
РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС сообщает, что спасатели эвакуировали с улиц и русел рек в Ялте, Керчи и других населенных пунктах Крыма более 70 затопленных автомобилей. Некоторые пострадали очень сильно — они сдавлены, у них нет колес и стекол.
По данным ГУ МЧС республики, во время стихийного бедствия 16–18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий, из них 365 домов и 18 социально-значимых объектов. В воскресенье остаются подтопленными 38 домов. Из зоны подтопления эвакуировано 1773 жителя, включая 321 ребенка. Для них развернуты шесть пунктов временного размещения на базе гостиниц.
По прогнозу синоптиков крымского гидрометцентра, в регионе на протяжении следующих пяти дней будут идти грозы.