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Какие грозы у соседей: в Псковской области без света 900 населённых пунктов, молния сожгла дом. На видео сняли смерч

Псковские энергетики устраняют последствия грозы

Пока сильные грозы обходят Петербург стороной, в соседних регионах уже вовсю гремит и даже подсчитывают ущерб.

В 19 районах Псковской области 25 июня наблюдаются перебои с электроснабжением — после прохождения вчера вечером грозового фронта, сообщила региональная администрация в своём телеграм-канале. Без электричества остаются около 900 населённых пунктов.

«Самые главные вопросы — в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и при необходимости обеспечить людей питьевой водой, решением занимаются Региональный штаб и главы районов. В восстановлении электроснабжения задействованы 103 бригады энергетиков. Дополнительно задействованы порядка 27 бригад с техникой из других регионов — Вологды, Карелии, Архангельска», — отмечается в сообщении администрации. Издание iluki.ru со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что 24 июня в Пскове от удара молнии вспыхнул жилой дом. Сгорели кровля и половина здания.

В четверг днём над Чудским озером видели смерч.

В соседней Вологодской области ночью тоже была гроза. В Череповце сняли на видео удары молнии.

В Москве сегодня местами прошёл «тропический ливень» и даже град, в выходные возможны сухие грозы. В ближайшие дни в этих регионах, как и в Петербурге, ожидаются дожди и грозы.

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Комментарии (3)

hal9000
Я бегал за смерчем...хотел ближе подойти..но не догнал ..устал нафиг за ним носится..но довольно таки близко подбежал..видно как там куски деревьев крутились прочий мусор..если сильно близко не подходить к нему то можно недурно посмотреть..))
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.... если становиться толстым и не имеет угловой скорости (смещения), то надо не снимать, а бежать ....
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