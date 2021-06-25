Пока сильные грозы обходят Петербург стороной, в соседних регионах уже вовсю гремит и даже подсчитывают ущерб.



В 19 районах Псковской области 25 июня наблюдаются перебои с электроснабжением — после прохождения вчера вечером грозового фронта, сообщила региональная администрация в своём телеграм-канале. Без электричества остаются около 900 населённых пунктов.



«Самые главные вопросы — в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и при необходимости обеспечить людей питьевой водой, решением занимаются Региональный штаб и главы районов. В восстановлении электроснабжения задействованы 103 бригады энергетиков. Дополнительно задействованы порядка 27 бригад с техникой из других регионов — Вологды, Карелии, Архангельска», — отмечается в сообщении администрации. Издание iluki.ru со ссылкой на ГУ МЧС сообщает, что 24 июня в Пскове от удара молнии вспыхнул жилой дом. Сгорели кровля и половина здания.

