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«Тропический ливень» порадовал зажаренных москвичей выборочно, где-то видели град

В Москве ждут ухудшения погоды, местами прошёл дождь

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Москвичам тоже стало легче, правда, только некоторым. После нескольких дней изнуряющей жары в отдельных районах столицы 25 июня прошёл тропический ливень.

РИА Новости в своём телеграм-канале сообщило даже, что на востоке города был град. В соцсетях москвичи пишут, что осадки наблюдались далеко не везде.

Утром экстренные службы столицы предупредили о неблагоприятной погоде: приближающихся грозах с сильным ветром. Грозы ждут и в Петербурге. В выходные в столичном регионе ожидается редкое природное явление — сухие грозы.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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