Москвичам тоже стало легче, правда, только некоторым. После нескольких дней изнуряющей жары в отдельных районах столицы 25 июня прошёл тропический ливень.

РИА Новости в своём телеграм-канале сообщило даже, что на востоке города был град. В соцсетях москвичи пишут, что осадки наблюдались далеко не везде.



Утром экстренные службы столицы предупредили о неблагоприятной погоде: приближающихся грозах с сильным ветром. Грозы ждут и в Петербурге. В выходные в столичном регионе ожидается редкое природное явление — сухие грозы.

