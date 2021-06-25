Просто обман какой-то. В столице ждут редкую погодную аномалию

Ещё одно необычное следствие жаркой погоды: в столичном регионе в ближайшие дни возможны так называемые сухие грозы. Греметь будет, а дождь не прольётся.



Это довольно редкое природное явление ожидается в воскресенье, рассказала 25 июня «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.



«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде, — поясняет метеоролог. — То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли». В облаках сталкиваются частицы пыли и капли, имеющие разные заряды, поэтому слышны раскаты грома, при этом дождя нет.

