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Просто обман какой-то. В столице ждут редкую погодную аномалию

Сухие грозы прогнозирует в Москве Гидрометцентр

Ещё одно необычное следствие жаркой погоды: в столичном регионе в ближайшие дни возможны так называемые сухие грозы. Греметь будет, а дождь не прольётся.

Это довольно редкое природное явление ожидается в воскресенье, рассказала 25 июня «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде, — поясняет метеоролог. — То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли». В облаках сталкиваются частицы пыли и капли, имеющие разные заряды, поэтому слышны раскаты грома, при этом дождя нет.

В пятницу в Московской области продолжится жара до плюс 35 градусов, в выходные на 1–2 градуса теплее. В Петербурге рекордов уже быть не должно, однако в Ленобласти воздух может прогреться до 32 градусов. ГУ МЧС выпустило штормовое предупреждение о грозах.

Жара в Петербурге держится с прошлой недели, она побила несколько рекордов подряд. 23 июня вместе с экстремумами дня и месяца был перекрыт абсолютный максимум июля: температура достигла 35,9 градуса.

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