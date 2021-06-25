Полегчало, но всё равно аномальная жара. Возможно, снова будет 30

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха с ночных 19–21 поднимется днём до 28–30 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.



В 7 часов утра в Петербурге преимущественно плюс 21, что на 2 градуса выше климатической нормы, днём отрыв составит 10 градусов, сообщает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 23 градусов. Самое холодное 25 июня выдалось в 1969 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 5, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 31 градус.

