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Полегчало, но всё равно аномальная жара. Возможно, снова будет 30

В Петербурге температура поднимется на 10 градусов выше нормы

Так прохладно, как ночью и утром 25 июня, в Северной столице не было целую вечность — с конца прошлой недели. Тем не менее температура даже ночью остаётся выше нормы, а синоптики предупреждают об аномально жаркой погоде.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе ожидается переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха с ночных 19–21 поднимется днём до 28–30 градусов. Атмосферное давление слабо понижается.

В 7 часов утра в Петербурге преимущественно плюс 21, что на 2 градуса выше климатической нормы, днём отрыв составит 10 градусов, сообщает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 23 градусов. Самое холодное 25 июня выдалось в 1969 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 5, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 31 градус.

В выходные погода останется примерно такой же, с кратковременными дождями и грозами, при этом температура будет снижаться на градус в сутки.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (2)

Cashmare
опять гроза, каждый день гроза, уже оглохнуть и ослепнуть можно, ужс!
fonbaronn
Как надоела эта жара!!!!!!
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