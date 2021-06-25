Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В 20:29 24 июня в МЧС Ленобласти поступило сообщение о падении вертолета Ми-8 у деревни Корпикюля. Как официально сообщили в Росгвардии, крушение потерпело транспортно-боевое судно, совершавшее учебно-тренировочный полёт. Погиб экипаж из трех человек, на борту не было боевого вооружения. По информации нашего издания, скончались 32-летний майор, 34-летний капитан и 26-летний старший лейтенант. Вертолет упал в поле, дома он не задел.



Момент падения попал в кадр местной жительницы, снимавшей аистов в поле. «Вдруг краем глаза увидела что-то. Вертолёт летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся кабиной вниз и ушёл в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», — рассказала собеседница.



— Экипаж до последнего уводил боевую машину от жилых зданий населенного пункта, — сообщили в Росгвардии.

Как рассказал 47news местный житель Вадим, видимо, вертолёт возвращался на базу — на аэродром в Пушкине.

— У деревни перевернулся винтом вниз и рухнул. Вообще летают у нас часто и совсем низко — метров 300–400 максимум. Бывает, что каждый день. Странно, что в этот раз был один вертолет, обычно летают парами, — сообщил очевидец.



Ещё один местный житель рассказал 47news, что находился примерно в километре от места падения.

— Звук пропеллера, потом удар. Винт, видимо, отлетел и ещё было слышно, как он как будто летит и крутится. Я поехал с сыном на место по полю. Там узбек, говорит, на ферме работает. Думал, на них упадёт. Рассказал, что при падении от вертолёта что-то отделилось. То ли кто-то выпрыгнул, то ли деталь. Я подошёл поближе и понял, что погиб лётчик, — рассказал собеседник.



Практически сразу на место катастрофы прибыл второй вертолёт.



Фото: читатель «47news» Илья Поделиться Поделиться







По словам местных жителей, на месте падения вертолета находятся уже около полусотни военных, Росгвардия разворачивает штаб. По уточнённым данным, борт Росгвардии упал примерно в 400–500 метрах от деревни. Как сообщили 47news в ведомстве, перед вылетом машина прошла проверку и была исправна.



Так выглядит место крушения сейчас.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

После падения вертолета 53 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

По предварительным данным следствия, согласно плану учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 24 июня в районе 20 часов поднялся в воздух. Через некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров.

Трагическое совпадение: первый полет вертолета модели Ми-8 состоялся ровно 60 лет назад — 24 июня 1961 года.

Виктор Смирнов, Андрей Карлов, Анна Медведева,

47news

