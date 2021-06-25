В 20:29 24 июня в МЧС Ленобласти поступило сообщение о падении вертолета Ми-8 у деревни Корпикюля. Как официально сообщили в Росгвардии, крушение потерпело транспортно-боевое судно, совершавшее учебно-тренировочный полёт. Погиб экипаж из трех человек, на борту не было боевого вооружения. По информации нашего издания, скончались 32-летний майор, 34-летний капитан и 26-летний старший лейтенант. Вертолет упал в поле, дома он не задел.
Момент падения попал в кадр местной жительницы, снимавшей аистов в поле. «Вдруг краем глаза увидела что-то. Вертолёт летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся кабиной вниз и ушёл в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», — рассказала собеседница.
— Экипаж до последнего уводил боевую машину от жилых зданий населенного пункта, — сообщили в Росгвардии.
Как рассказал 47news местный житель Вадим, видимо, вертолёт возвращался на базу — на аэродром в Пушкине.
— У деревни перевернулся винтом вниз и рухнул. Вообще летают у нас часто и совсем низко — метров 300–400 максимум. Бывает, что каждый день. Странно, что в этот раз был один вертолет, обычно летают парами, — сообщил очевидец.
Ещё один местный житель рассказал 47news, что находился примерно в километре от места падения.
— Звук пропеллера, потом удар. Винт, видимо, отлетел и ещё было слышно, как он как будто летит и крутится. Я поехал с сыном на место по полю. Там узбек, говорит, на ферме работает. Думал, на них упадёт. Рассказал, что при падении от вертолёта что-то отделилось. То ли кто-то выпрыгнул, то ли деталь. Я подошёл поближе и понял, что погиб лётчик, — рассказал собеседник.
Практически сразу на место катастрофы прибыл второй вертолёт.
По словам местных жителей, на месте падения вертолета находятся уже около полусотни военных, Росгвардия разворачивает штаб. По уточнённым данным, борт Росгвардии упал примерно в 400–500 метрах от деревни. Как сообщили 47news в ведомстве, перед вылетом машина прошла проверку и была исправна.
Так выглядит место крушения сейчас.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
После падения вертолета 53 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
По предварительным данным следствия, согласно плану учебно-тренировочных полётов войсковой части 3693 вертолет Ми-8 24 июня в районе 20 часов поднялся в воздух. Через некоторое время, находясь в Гатчинском районе, он пропал с экранов радаров.
Трагическое совпадение: первый полет вертолета модели Ми-8 состоялся ровно 60 лет назад — 24 июня 1961 года.
Виктор Смирнов, Андрей Карлов, Анна Медведева,
47news