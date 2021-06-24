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Борис Джонсон объяснил, как эсминец Defender оказался в Крыму. А капитан поделился впечатлениями

Премьер-министр Великобритании заявил, что эсминец Defender находился в Крыму законно

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender в законном порядке находился в международных водах у Крымского полуострова.

«Я считаю, что было полностью приемлемо пользоваться международными водами,— цитирует Бориса Джонсона 24 июня Reuters. — Важно отметить то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией. Это украинские воды, и было правильным воспользоваться ими, чтобы добраться из точки А в точку Б».

Капитан эсминца Defender Винсент Оуэн заявил корреспонденту Daily Mail, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь.

Командир Оуэн сказал изданию: «Это самое близкое расстояние, на которое я подошел к российскому судну за свою 21-летнюю карьеру. Я подозреваю, что стрельба велась с одного из судов береговой охраны».

«Мне было комфортно, что мы были вне досягаемости его орудий, поскольку мы плыли со скоростью 30 узлов против их 21-го. 240 мужчин и женщин на борту этого корабля показали себя так, как я ожидал. Но сокращение дистанции до 100–200 ярдов небезопасно и не подобает морякам», — резюмировал Оуэн.

Ранее журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу Defender, нарушившему российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Военное ведомство показало пролет самолетов над нарушителем. При этом в посольстве Великобритании в РФ заявили, что корабль «совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом». «По эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов... Описание этих событий российской стороной является неточным», — сообщили дипломаты.

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Комментарии (21)

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Джонсон умница, объяснил без экивоков.
Pilat
Да, снова смешно.
Перевожу с английского на русский.
Наша скорость, аж 31 узел, против их 21.
И мы бы смогли сбежать, если бы они подло не сократили дистанцию наплевав на свои 21 узел и не начали нас обстреливать.
Мужчины и женщины на борту показали себя отлично!
Нам хватило памперсов и при этом судовая канализация осталась не забита и нормально функционировала до самого Лондона!
Это безусловно победа Британского флота!
@@@@@@@@

У меня же лично остался всего один вопрос.
Почему на борту не было матросов, и почему он так не толерантно описал свою команду....а вдруг там у него были еще третьего и пятого пола служивые? И по приходу в порт его отлетают мокрым радужным флагом по гордой капитанской мо...лицу?
Steam
Постреляли в пустоту, побомбили океан.
Британский эсминец как выполнял свою задачу, так и продолжил.
Зато в новостях прям истерика, всех пропагандонов вывели победобесить.
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