Борис Джонсон объяснил, как эсминец Defender оказался в Крыму. А капитан поделился впечатлениями

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что эсминец Defender в законном порядке находился в международных водах у Крымского полуострова.
«Я считаю, что было полностью приемлемо пользоваться международными водами,— цитирует Бориса Джонсона 24 июня Reuters. — Важно отметить то, что мы не признаем аннексию Крыма Россией. Это украинские воды, и было правильным воспользоваться ими, чтобы добраться из точки А в точку Б».
Капитан эсминца Defender Винсент Оуэн заявил корреспонденту Daily Mail, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь.
Командир Оуэн сказал изданию: «Это самое близкое расстояние, на которое я подошел к российскому судну за свою 21-летнюю карьеру. Я подозреваю, что стрельба велась с одного из судов береговой охраны».
«Мне было комфортно, что мы были вне досягаемости его орудий, поскольку мы плыли со скоростью 30 узлов против их 21-го. 240 мужчин и женщин на борту этого корабля показали себя так, как я ожидал. Но сокращение дистанции до 100–200 ярдов небезопасно и не подобает морякам», — резюмировал Оуэн.
Ранее журналист BBC опубликовал видео с борта эсминца.