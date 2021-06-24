Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море прокомментировали в Кремле

Также представитель Кремля подчеркнул, что пограничники и Вооруженные силы России «будут и дальше действовать строго в соответствии с законом, занимать жёсткую позицию».

«Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля. Мы считаем подобные действия недопустимыми и не соответствующими международному праву», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого 24 июня цитирует РИА Новости.

В Кремле прокомментировали инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море, назвав произошедшее провокацией.

Ранее «Фонтанка» писала, что накануне, 23 июня, британский эсминец Defender пересёк границу возле мыса Фиолент в Чёрном море. Его предупредили о применении оружия, однако британцы никак не отреагировали. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолёт ВВС России выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре бомбы по курсу движения эсминца.



Позднее военного атташе Великобритании в Москве вызвали в Минобороны РФ для дачи объяснений по поводу случившегося у берегов Крыма.



Министерство обороны Великобритании, в свою очередь, выступило с официальным заявлением после инцидента, отметив, что их корабль совершал мирный проход в соответствии с международным правом по территориальным водам Украины, а предупредительных выстрелов по нему не производилось.



Минобороны РФ показало кадры сопровождения британского эсминца с борта российского военного самолёта. А журналист BBC опубликовал видео с борта самого корабля.

