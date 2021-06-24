Финляндия объяснила непродление виз из-за коронавируса. Взамен обещают 5-летний шенген

«Финляндия является членом ЕС и выдает шенгенские визы, что регулируется совместными соглашениями. При этом некоторые вопросы могут быть реализованы странами-членами более независимо. У нас этот вопрос [продления виз] также обсуждался на уровне руководства страны, и наше решение — Финляндия не будет продлевать такие визы. Причина в том, что нет информации, как ситуация [с коронавирусом] будет развиваться. Дата первой поездки, на основании которой и выдается виза, сейчас не может быть определена. При этом хороший момент, хочу это подчеркнуть, мы постараемся после пандемии выдавать много долгосрочных виз, даже сроком на пять лет, если документы заявителя будут это позволять», — заявила 24 июня Саннамaариа Ванамо в интервью «Фонтанке».

Cогласно новому визовому кодексу, заявление на визу можно подавать за 6 месяцев до поездки, однако не известно, когда откроют границы. Первая поездка, на основании которой и оформляется шенген, не может быть определена в нынешних реалиях.

Положительным моментом для россиян станет то, что в будущем Финляндия все чаще будет выдавать долгосрочные визы сроком даже на 5 лет. В Генеральном консульстве сообщили, что в этом году гражданам РФ выдали всего 2 500 виз. Большая часть из них предназначалась водителям грузового транспорта и тем, у кого есть родственники в Суоми.

Ванамо не стала делать прогнозы, когда российские туристы наконец смогут путешествовать в Финляндию. Генеральный консул подчеркнула, что расширение категорий, которые смогут ездить в Суоми, будет зависеть от ситуации с пандемией. «Есть надежда, что ситуация скоро улучшится», — отметила Ванамо.

В середине июня министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто назвал новости о коронавирусе в России «вызывающими беспокойство» и предположил, что ограничения для российских туристов будут продлены.