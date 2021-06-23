В Петербурге с приходом жары из окон выпали 20 детей. Каждый третий не выжил

Как сообщили в Следственном комитете 23 июня, во вторник вечером девочка разбилась на Замшиной улице. Она упала с четвёртого этажа, по недосмотру взрослых взобравшись на подоконник. Травмы оказались несовместимы с жизнью — ребёнок скончался на месте.
«С наступлением теплой погоды в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 20 случаев выпадения детей из окон, в семи из которых дети скончались от полученных повреждений, остальные получили травмы различной степени тяжести», — говорится в релизе ведомства.
Причиной в большинстве случаев следователи называют недосмотр взрослых и москитные сетки, которые, скорее, способствуют трагедиям, создавая у детей иллюзию безопасности. Так, в начале июня москитная сетка не выдержала веса двухлетней девочки и упала вместе с ней с пятого этажа.