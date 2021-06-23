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В Петербурге с приходом жары из окон выпали 20 детей. Каждый третий не выжил

В Петербурге погибли семеро детей после падения из окна

Распахнутые с приходом тепла окна унесли жизни семи маленьких петербуржцев. Последней в этот список попала девочка четырёх лет, которая умерла накануне в Калининском районе Петербурга.

Как сообщили в Следственном комитете 23 июня, во вторник вечером девочка разбилась на Замшиной улице. Она упала с четвёртого этажа, по недосмотру взрослых взобравшись на подоконник. Травмы оказались несовместимы с жизнью — ребёнок скончался на месте.

«С наступлением теплой погоды в Санкт-Петербурге зарегистрировано около 20 случаев выпадения детей из окон, в семи из которых дети скончались от полученных повреждений, остальные получили травмы различной степени тяжести», — говорится в релизе ведомства.

Причиной в большинстве случаев следователи называют недосмотр взрослых и москитные сетки, которые, скорее, способствуют трагедиям, создавая у детей иллюзию безопасности. Так, в начале июня москитная сетка не выдержала веса двухлетней девочки и упала вместе с ней с пятого этажа.

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Комментарии (8)

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УК РФ Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Antuan Rokanten
Это просто кошмар. И действительно, родители работают на нескольких работах, чтобы прокормить семью. Нянек могут позволить себе только обеспеченные люди, которых меньшинство. К тому же бесфорточные окна являются крайне опасными для детей. Но замок родители также не устанавливают. Здесь комплекс причин.
gencon
Коррупция порождает бедность и безысходность. Как мамке готовить еду, стирать, убираться, если нет денег на няню, папка работает, а бабушка на двух работах.......Чено там бункерный сказал про средний класс?
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