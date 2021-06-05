На Васильевском двухлетняя девочка взобралась на подоконник и упала. Окно на пятом этаже было открыто

Врачи детской петербургской больницы имени Марии Магдалины спасают двухлетнюю жительницу Васильевского острова. Ребёнка не выдержала москитная сетка.



Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в пять часов вечера медики скорой забрали пострадавшую с Гаванской улицы. Девочка, которой в июле исполнится три года, госпитализирована с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии.

Полицейские выяснили, что она живёт на пятом этаже шестиэтажки, воспитывается в полной семье, которая в поле зрения правоохранителей раньше не попадала. Родители объяснили, что ребёнок оказался на подоконнике по недосмотру, а окно было прикрыто только москитной сеткой.