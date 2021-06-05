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На Васильевском двухлетняя девочка взобралась на подоконник и упала. Окно на пятом этаже было открыто

Ребёнок выпал из окна на Васильевском острове в Петербурге

Врачи детской петербургской больницы имени Марии Магдалины спасают двухлетнюю жительницу Васильевского острова. Ребёнка не выдержала москитная сетка.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне в пять часов вечера медики скорой забрали пострадавшую с Гаванской улицы. Девочка, которой в июле исполнится три года, госпитализирована с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии.

Полицейские выяснили, что она живёт на пятом этаже шестиэтажки, воспитывается в полной семье, которая в поле зрения правоохранителей раньше не попадала. Родители объяснили, что ребёнок оказался на подоконнике по недосмотру, а окно было прикрыто только москитной сеткой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

-4°
Лишать прав таких родителей сразу
260642011
Поражаюсь количеству родителей с одной извилиной в мозгу, не способных прогнозировать свои действия или бездействие.
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