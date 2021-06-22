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Троицкий мост полностью перекроют до утра для подготовки к «Алым парусам» в Петербурге

Автомобилистам, планирующим ехать в Петербург вечером 22 июня и ночью-утром 23 июня, стоит учитывать в своем маршруте перекрытия движения, связанные с подготовкой к «Алым парусам».

Напоминаем, что с 21:30 22 июня до 8:00 23 июня будет полностью перекрыт проезд по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки. Этим утром аналогичное перекрытие собрало огромные пробки в центре города. В это же время переправа будет закрыта для транспорта и с 23 на 24 июня, затем — с восьми вечера до восьми утра с 24 на 25 июня, а 25-го ее перекроют уже в полдень и откроют только в шесть вечера 26 июня.

В остальное время до 23:00 26 июня на Троицком мосту закрыто направление от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту.

Подробнее о том, какие улицы будут или уже закрыты и ограничены для автомобилей, а какие — для пешеходов и торговли, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Банин
Я вот не пойму, парус на воде, а перекрывают дорогу на суше
Lou_Mumba
А в автобусах, следующих в объезд, кондуктора не в курсе изменений маршрута, остановок, отправляют к водителю.
Информации ноль, даже на Яндекс-картах изменения маршрутов транспорта не отражаются.
SNOW
В рамках подготовки к парусам надо не мосты перекрывать, а коечный фонд готовить.
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