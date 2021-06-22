Троицкий мост полностью перекроют до утра для подготовки к «Алым парусам» в Петербурге

Напоминаем, что с 21:30 22 июня до 8:00 23 июня будет полностью перекрыт проезд по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки. Этим утром аналогичное перекрытие собрало огромные пробки в центре города. В это же время переправа будет закрыта для транспорта и с 23 на 24 июня, затем — с восьми вечера до восьми утра с 24 на 25 июня, а 25-го ее перекроют уже в полдень и откроют только в шесть вечера 26 июня.



В остальное время до 23:00 26 июня на Троицком мосту закрыто направление от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту.