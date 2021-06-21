Возрождённая группа «Кино» в день рождения Виктора Цоя 21 июня 2021 года анонсировала шоу стадионного масштаба, которого она ещё не делала. Большой стадионный концерт к 60-летию легендарного ленинградского музыканта пройдёт 21 июня 2022 года на «Газпром Арене», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе коллектива.
«Группа «Кино» прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус. И теперь ей нужно событие, на которое смогут попасть все желающие одновременно. Даже если нам разрешат заполнить площадку только наполовину, вместимость «Газпром Арены» это позволит. Шоу возрожденного «Кино» требует масштаба, поэтому мы выбрали самую большую площадку в городе», — поясняют в группе.
Концепция концерта останется прежней — оригинальный вокал Виктора Цоя, участники «Кино»: Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян, специальный видеоряд, свет и прочие спецэффекты, но к столь масштабному концерту музыканты обещают, что используют предстоящий год «чтобы сделать программу еще ярче и круче». «Ждите сюрпризов и обновлений!» — интригуют ветераны рок-сцены.
Первые концерты воссоединившихся участников оригинальных составов «Кино» в Петербурге прошли зимой и в конце мая. Самые масштабные из них состоялись в «Ледовом дворце». Но о том, что для реюнион-концертов «Кино» рассматривалась куда более вместительная площадка снесённого СКК, ранее «Фонтанке» рассказывал продюсер группы Александр Цой.
При этом группа не устаёт отбиваться от вопросов про использование живого вокалиста.
«На самом деле нет, конечно [представит ли группа нового фронтмена в 2021 году]. С нами не выступит Анатолий Цой, голограммы Виктора Цоя также не будет — нас часто спрашивают. Мы решили прояснить», — сказано в заявлении «Кино».
Из-за пандемии коронавируса концерты «Кино» не состоялись осенью 2020 года. В июне 2021 года в ночь перед началом работы был закрыт фестиваль «Дикая Мята», где группа планировала дать большое шоу под открытым небом. В настоящее время продолжается работа над переизданиями всех альбомов из каталога группы «Кино». Следующей пластинкой, которая появится после посекундной реставрации звука с оригинальных мастер-лент, станет альбом «Ночь».