Возрождённая группа «Кино» в день рождения Виктора Цоя 21 июня 2021 года анонсировала шоу стадионного масштаба, которого она ещё не делала. Большой стадионный концерт к 60-летию легендарного ленинградского музыканта пройдёт 21 июня 2022 года на «Газпром Арене», сообщили «Фонтанке» в пресс-службе коллектива.



«Группа «Кино» прекратила существовать, когда была одной из самых мощных и популярных русскоязычных групп в мире. Сейчас она вернулась в тот же статус. И теперь ей нужно событие, на которое смогут попасть все желающие одновременно. Даже если нам разрешат заполнить площадку только наполовину, вместимость «Газпром Арены» это позволит. Шоу возрожденного «Кино» требует масштаба, поэтому мы выбрали самую большую площадку в городе», — поясняют в группе.