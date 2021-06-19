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«Заболевание пробило защиту»: Как коронавирус косит привитых губернаторов и чиновников

Привитых, переболевших, вакцинированных, всегда с маской на носу — коронавирус проходится по рядам российских губернаторов без разбора. Те, кто активнее всех агитировал жителей за вакцинацию, продолжают делать это с больничных коек.

губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прививке
губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прививкеФото: пресс-служба Правительства Калининградской области
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В начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что после вакцинации заболевают менее 0,8%. По его словам, чаще всего в таких случаях пациенту не требуется даже госпитализация, так как болезнь протекает в легкой форме. Однако в выборке из 85 глав российских регионов за последние дни заболели двое привитых полностью. И оба — в больницах. Строго математически — 2,35%. И даже больше, ведь многие главы уколов не делали.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о заболевании 18 июня. Он заявил, что прививка не спасла его от больницы, но уберегла родных.

«Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Калужской области: не откладывайте прививку. Немедленно пойдите и сделайте ее! Берегите себя и свое здоровье», — сообщил 48-летний Владислав Шапша в своем Instagram 18 июня. Почему, несмотря на легкую форму болезни, он все же оказался в специализированном стационаре — не объясняет.

За пару дней до него, 16 июня, губернатор республики Коми Владимир Уйба заявил, что также попал в больницу. Причем он не только делал прививку, но и уже успел один раз перенести коронавирус, что не уберегло его от повторной госпитализации.

«Я все-таки заболел коронавирусом. Поэтому нахожусь сейчас в палате в республиканской инфекционной больнице. Я привился «Спутником V» в феврале месяце этого года, получил достаточно высокий титр антител. И вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — отметил глава Коми.

Свое состояние Уйба оценил как «удовлетворительное» и вновь призвал сограждан к вакцинации.

«Снова и снова повторяю. Инфекция ведет себя крайне нелинейно и крайне непредсказуемо. В обязательном порядке нужно прививаться, потому даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете более легко. Заболевание будет протекать без тяжелых осложнений. Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к моим словам. Соблюдайте меры профилактики, даже будучи привитыми».

Он напомнил жителям, что обязательно надо носить маски, даже привитым. Хотя и признал, что сам в общественных местах постоянно в ней ходил, но «тем не менее где-то на фоне снижения иммунитета заболевание пробило».

Справедливости ради надо отметить, что подходил к вопросу Владимир Викторович избирательно. Например, 7 июня, после ПМЭФ, при посещении Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СпбПУ), на кадры университетской фотохроники он попал без маски. Там он позировал с вице-губернатором Владимиром Княгининым, ректором Андреем Рудским и проректором по цифровой трансформации Алексеем Боровковым.

Фото: fea.ru
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Правда проректор заверил «Фонтанку», что маску Владимир Уйба снимал только на время фотографирования, а так все время действительно ходил в ней. «К нам в университет он приезжал 7-го числа, а потом мы с ним встречались в Москве уже 12-го. Перед тем мероприятием я делал ПЦР-тест — отрицательно. Возможно, где-то в Москве Уйба и заразился», — рассказал Боровиков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сделал укол «ЭпиВакКороной» в декабре и заболел через шесть дней коронавирусом вместе со своей семьей.

«Первый компонент векторовской вакцины мне сделали, но я не успел, видимо, выработать антитела. На шестой день где-то я заболел. Но мы легко переболели. Я старался беречься, но, видимо, не получилось. Может быть, дети», — рассказал в марте глава региона в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI..

Важно отметить, что не все главы регионов успели сделать уколы даже к июню 2021 года. Главным образом из-за того, что многие переболели. Как посчитали в РИА Новости, с начала пандемии в России коронавирус подтвержден у 32 глав регионов из 85. Двое из них успели привиться полностью.

Зато у чиновников рангом ниже заболевание после прививки далеко не редкость. В Брянской области вакцинировали в полном составе правительство и глав муниципалитетов с депутатами облдумы. И по словам губернатора Александра Богомаза, среди них есть заразившиеся.

«Привитые заболевают, но никто не умирает. В Брянской области есть примеры из правительства, из областной думы, когда вакцинированные заболели. Заболели, но перенесли болезнь дома в легкой форме», — цитирует чиновника 18 июня портал «Наш Брянск» .

Как писала «Фонтанка», мэр города Кольцово в Новосибирской области, Николай Красников, весной рассказал, что в третий раз заболел ковидом. Перед этим он привился «ЭпиВакКороной», но всё равно сдал положительный тест.

«Болел в легкой форме, переболел в апреле. Заразился, да, но, как и предполагалось, в легкой форме всё это прошло. Поскольку анализ был положительный, я вынужден был изолироваться и дождался отрицательного анализа. Никаких проявлений не было, так что «ЭпиВакКорона» обеспечила нормальную защиту. Сейчас вернулся к работе», — подтвердил Николай Красников 29 апреля.

В Петербурге губернатора Александра Беглова прививка пока бережет. А вот его подчиненных не очень. Как стало известно «Фонтанке», вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко лечится от COVID-19. На состояние он не жалуется и в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул https://www.fontanka.ru/2021/06/16/69973292/, что переносится заболевание относительно легко благодаря прививке.

Госпитализация с прививкой не является уникальным случаем. Такие заболевшие начали появляться вскоре после начала широкой программы вакцинации еще в апреле. Причем у некоторых был даже приличный титр антител.

Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации вообще не появились — такие случаи тоже не редкость.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прививке
губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прививкеФото: пресс-служба Правительства Калининградской области
Фото: fea.ru

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Комментарии (15)

Karl_Ivanovich
Интересно имеет ли перспективу удовлетворения иск на пару миллионов "Центру им. Гамалеи" за недобросовестную рекламу и выпуск продукции, свойства которой не соответствуют заявленным?
EveReady
Пока единственным козырем привитых является то, что пока никто не умер при заражении после двух прививок. Однако EUobserver клеветал на смерти после прививок Спутником еще в апреле )) Привитых двумя компонентам на сегодня 10% от населения страны. Эксперимент на добровольно-принудительной основе только начинается....
magellan
А за одного привотого, двух непривытых дают ,
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