губернатор Калининградской области Антон Алиханов на прививке Фото: пресс-служба Правительства Калининградской области Поделиться Поделиться







В начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что после вакцинации заболевают менее 0,8%. По его словам, чаще всего в таких случаях пациенту не требуется даже госпитализация, так как болезнь протекает в легкой форме. Однако в выборке из 85 глав российских регионов за последние дни заболели двое привитых полностью. И оба — в больницах. Строго математически — 2,35%. И даже больше, ведь многие главы уколов не делали.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о заболевании 18 июня. Он заявил, что прививка не спасла его от больницы, но уберегла родных.



«Нахожусь в Калуге, в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали все мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть. Поэтому обращаюсь ко всем жителям Калужской области: не откладывайте прививку. Немедленно пойдите и сделайте ее! Берегите себя и свое здоровье», — сообщил 48-летний Владислав Шапша в своем Instagram 18 июня. Почему, несмотря на легкую форму болезни, он все же оказался в специализированном стационаре — не объясняет.



За пару дней до него, 16 июня, губернатор республики Коми Владимир Уйба заявил, что также попал в больницу. Причем он не только делал прививку, но и уже успел один раз перенести коронавирус, что не уберегло его от повторной госпитализации.

«Я все-таки заболел коронавирусом. Поэтому нахожусь сейчас в палате в республиканской инфекционной больнице. Я привился «Спутником V» в феврале месяце этого года, получил достаточно высокий титр антител. И вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — отметил глава Коми.



Свое состояние Уйба оценил как «удовлетворительное» и вновь призвал сограждан к вакцинации.

«Снова и снова повторяю. Инфекция ведет себя крайне нелинейно и крайне непредсказуемо. В обязательном порядке нужно прививаться, потому даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете более легко. Заболевание будет протекать без тяжелых осложнений. Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к моим словам. Соблюдайте меры профилактики, даже будучи привитыми».

Он напомнил жителям, что обязательно надо носить маски, даже привитым. Хотя и признал, что сам в общественных местах постоянно в ней ходил, но «тем не менее где-то на фоне снижения иммунитета заболевание пробило».



Справедливости ради надо отметить, что подходил к вопросу Владимир Викторович избирательно. Например, 7 июня, после ПМЭФ, при посещении Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СпбПУ), на кадры университетской фотохроники он попал без маски. Там он позировал с вице-губернатором Владимиром Княгининым, ректором Андреем Рудским и проректором по цифровой трансформации Алексеем Боровковым.



Правда проректор заверил «Фонтанку», что маску Владимир Уйба снимал только на время фотографирования, а так все время действительно ходил в ней. «К нам в университет он приезжал 7-го числа, а потом мы с ним встречались в Москве уже 12-го. Перед тем мероприятием я делал ПЦР-тест — отрицательно. Возможно, где-то в Москве Уйба и заразился», — рассказал Боровиков.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сделал укол «ЭпиВакКороной» в декабре и заболел через шесть дней коронавирусом вместе со своей семьей.

«Первый компонент векторовской вакцины мне сделали, но я не успел, видимо, выработать антитела. На шестой день где-то я заболел. Но мы легко переболели. Я старался беречься, но, видимо, не получилось. Может быть, дети», — рассказал в марте глава региона в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI..



Важно отметить, что не все главы регионов успели сделать уколы даже к июню 2021 года. Главным образом из-за того, что многие переболели. Как посчитали в РИА Новости, с начала пандемии в России коронавирус подтвержден у 32 глав регионов из 85. Двое из них успели привиться полностью.



Зато у чиновников рангом ниже заболевание после прививки далеко не редкость. В Брянской области вакцинировали в полном составе правительство и глав муниципалитетов с депутатами облдумы. И по словам губернатора Александра Богомаза, среди них есть заразившиеся.

«Привитые заболевают, но никто не умирает. В Брянской области есть примеры из правительства, из областной думы, когда вакцинированные заболели. Заболели, но перенесли болезнь дома в легкой форме», — цитирует чиновника 18 июня портал «Наш Брянск» .

Как писала «Фонтанка», мэр города Кольцово в Новосибирской области, Николай Красников, весной рассказал, что в третий раз заболел ковидом. Перед этим он привился «ЭпиВакКороной», но всё равно сдал положительный тест.

«Болел в легкой форме, переболел в апреле. Заразился, да, но, как и предполагалось, в легкой форме всё это прошло. Поскольку анализ был положительный, я вынужден был изолироваться и дождался отрицательного анализа. Никаких проявлений не было, так что «ЭпиВакКорона» обеспечила нормальную защиту. Сейчас вернулся к работе», — подтвердил Николай Красников 29 апреля.



В Петербурге губернатора Александра Беглова прививка пока бережет. А вот его подчиненных не очень. Как стало известно «Фонтанке», вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко лечится от COVID-19. На состояние он не жалуется и в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул https://www.fontanka.ru/2021/06/16/69973292/, что переносится заболевание относительно легко благодаря прививке.

Госпитализация с прививкой не является уникальным случаем. Такие заболевшие начали появляться вскоре после начала широкой программы вакцинации еще в апреле. Причем у некоторых был даже приличный титр антител.

Кроме того, «Фонтанка» рассказывала о том, что делать, если антитела после вакцинации вообще не появились — такие случаи тоже не редкость.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

