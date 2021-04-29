Мэр из Сибири привился «ЭпиВакКороной» и заболел ковидом в третий раз

Мэр города Кольцово в Новосибирской области Николай Красников рассказал, что в третий раз заболел ковидом. Перед этим он привился «ЭпиВакКороной», но всё равно сдал положительный тест.
«Болел в легкой форме, переболел в апреле. Заразился, да, но, как и предполагалось, в легкой форме всё это прошло. Поскольку анализ был положительный, я вынужден был изолироваться и дождался отрицательного анализа. Никаких проявлений не было, так что «ЭпиВакКорона» обеспечила нормальную защиту. Сейчас вернулся к работе», — подтвердил Николай Красников НГС 29 апреля.
Как сообщает издание со ссылкой на газету «Новая Сибирь», 66-летний мэр в декабре привился «ЭпиВакКороной», а до этого якобы болел ковидом в феврале и апреле 2020 года.
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