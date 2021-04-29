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Мэр из Сибири привился «ЭпиВакКороной» и заболел ковидом в третий раз

«ЭпиВакКорона» не спасла чиновника от заражения коронавирусом в третий раз

Мэр города Кольцово в Новосибирской области Николай Красников рассказал, что в третий раз заболел ковидом. Перед этим он привился «ЭпиВакКороной», но всё равно сдал положительный тест.

«Болел в легкой форме, переболел в апреле. Заразился, да, но, как и предполагалось, в легкой форме всё это прошло. Поскольку анализ был положительный, я вынужден был изолироваться и дождался отрицательного анализа. Никаких проявлений не было, так что «ЭпиВакКорона» обеспечила нормальную защиту. Сейчас вернулся к работе», — подтвердил Николай Красников НГС 29 апреля.

Как сообщает издание со ссылкой на газету «Новая Сибирь», 66-летний мэр в декабре привился «ЭпиВакКороной», а до этого якобы болел ковидом в феврале и апреле 2020 года.

«Фонтанка» рассказывала, что вторая партия «ЭпиВакКороны» прибыла в Петербург — её хватит на 7 тысяч человек. Чем новая вакцина отличается от «Спутника V» и почему добровольцы-испытатели сомневались в её эффективности, читайте в нашем материале.

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Комментарии (6)

ost-21
А говорят молния в одно мест два раза не попадает, хотя тут наверное карма подпорчена)
Do-Mi-Nor
Да там одни ядерщики живут. Сплошь - мутанты уже.
Nick_Max
тяу тяу тяу
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