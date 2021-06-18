Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом и лечится в больнице. Об этом он сам сообщил в своем «ВКонтакте» 18 июня.



«Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть», — говорит Шапша. Он добавил, что призывает всех срочно прививаться.