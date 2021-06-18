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Губернатор Калуги заразился коронавирусом после вакцинации. «Проходит болезнь в легкой форме»

Губернатор Калужской области заболел COVID-19 после вакцинации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом и лечится в больнице. Об этом он сам сообщил в своем «ВКонтакте» 18 июня.

«Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть», — говорит Шапша. Он добавил, что призывает всех срочно прививаться.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом уже четыре российских региона ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан (Москва, Подмосковье, Кузбасс и Сахалин). Самые жесткие меры в столице вводит Сергей Собянин — сегодня он их усилил в очередной раз.

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Комментарии (11)

Arkos
Да ладно! А вот Россельхознадзор сообщает что-"Норки, которых в начале текущего года вакцинировали российской вакциной "Карнивак-Ков" против коронавируса, передали иммунитет своим детенышам "
А тут аж цельный губернатор ! Но в лёгкой форме.
Alex000
Важен только сам факт заболевания.
Всё остальное - вода-водица.
hedgehog_
когда кололся, когда заболел?
в легкой форме чего-то проходит и при этом находится в больнице? ну этоже прекрасно - надо же врачей чем-то занять. а то сидят годами , только зряплату получают
наймите одного специалиста пиарщика. дорогого западного. на двоих денег не хватит же.
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