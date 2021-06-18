Русские не сдаются. Непогода не отпугнула туристов от Крыма

Проливные дожди в Крыму для многих россиян не стали причиной отмены запланированного отпуска на Черноморском побережье полуострова. Об этом 18 июня сообщил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут», — цитирует Волкова РИА Новости.

