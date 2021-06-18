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Русские не сдаются. Непогода не отпугнула туристов от Крыма

Проливные дожди в Крыму для многих россиян не стали причиной отмены запланированного отпуска на Черноморском побережье полуострова. Об этом 18 июня сообщил исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут», — цитирует Волкова РИА Новости.

Мощный циклон обрушился на Крым сильными дождями, на востоке полуострова накануне было затоплено 300 домов, в Керчи и близлежащих районах за ночь выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). Во многих крупных курортных городах льёт и в пятницу, 18 июня. Введён режим ЧС.

Крым буквально тонет, кадры из затопленных городов и селений смотрите в материале «Фонтанки».

Ранее в Сети появилось видео, на котором глава Крыма Сергей Аксёнов едет на лодке во время осмотра подтопленных территорий, а за ним плывут несколько человек. Позже он раскрыл тайну загадочных пловцов.

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Комментарии (6)

Otkating
Кому и кобыла невеста.
Cвифт
.... куда-то пропал видеоблогер Igor Korsakov из Керчи, последний отчёт по наполнению был с неделю назад .... часом не смыло его там ?
262487041
Только из Ялты прилетел, по прогнозу передавали сильные дожди, а по факту их не было и все было нормально, не думаю что за день что-то изменилось
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