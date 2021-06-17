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Глава Крыма раскрыл тайну загадочных пловцов в костюмах МЧС, плывших за его лодкой в Керчи

Сергей Аксёнов заявил, что следовавшие за его лодкой спасатели «плавали всё утро»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что три загадочных пловца, которые следовали за лодкой, в которой он передвигался по затопленной Керчи, всё-таки являются сотрудниками МЧС, и они «плавали всё утро».

Автор: Крыминформ/YouTube

«В районе больницы и ряда подтопленных зданий и сооружений сотрудники МЧС сопровождают все лодки. Находятся в гидрокостюмах. Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно. Поэтому это делается для всех без исключения, и я, соответственно, этим исключением не был. Предлагаю всем паразитирование снять», — заявил Аксёнов, которого 17 июня цитирует «Крыминформ».

Глава Крыма также поблагодарил сотрудников МЧС за работу в экстренных условиях и отметил, что «все мужественно выполняли свои задачи». «В тех местах, где более двух метров (уровень воды), и говорят, что плавают сегодня всё утро», — отметил он.

Напомним, что ливень начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шёл почти всю ночь. Под водой оказались улицы города: не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.

Позднее в Сети появилось видео, на котором глава Крыма Сергей Аксёнов едет на лодке во время осмотра подтопленных территорий, а за ним плывут несколько человек в форме МЧС. В самом ведомстве по этому поводу поначалу заявили, что за лодкой главы региона плыли не спасатели, а просто обычные люди, зачем-то надевшие форму. Позднее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что это были сотрудники республиканской спасательной службы.

Также «Фонтанка» писала, что из-за потопления в Крыму в пяти населённых пунктах власти региона ввели на полуострове режим чрезвычайного положения.

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Комментарии (4)

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.... Аксёнов ничего не курил из запрещённого ? ... а коньяк, как Бузова поутру ?
zoera
Да лодок не хватило для пиара, выкинули МЧСников за борт.
Александр Удалов
"Включать двигатели из-за риска повредить винт и получить травму невозможно". Но на видео прекрасно видно, что двигатель работает!
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