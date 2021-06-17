FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +26
72.03р87.35р
ЕВРО-2020А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
11
Печать

МЧС Крыма: За лодкой с главой полуострова плыли не спасатели, а просто люди, зачем-то надевшие форму

МЧС Крыма опровергает видео с плывущими за лодкой с Аксеновым спасателями

«Счастливые и довольные вернулись на берег». Так в разговоре с РБК охарактеризовали людей, плывших за моторной лодкой с главой Крыма, в пресс-службе МЧС полуострова.

Как сообщает издание в телеграм-канале 17 июня, ведомство отрицает, что люди в форме, которые кролем плыли за лодкой, которая следовала к городской больнице затопленной Керчи, служат в МЧС.

«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — сказали РБК в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

Эту же информацию в своем канале транслирует и МЧС РФ:

«В сети Интернет распространяется видео из г. Керчь Республики Крым, на котором несколько человек плывут за лодкой главы Крыма Сергея Аксёнова во время осмотра им подтопленных территорий. Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет».

В МЧС Крыма также утверждают, что участникам «заплыва» помощь не понадобилась и они «счастливые и довольные вернулись на берег».

Видео с людьми в форме, плывущими за лодкой, появилось в телеграм-каналах утром 17 июня, после того, как Керчь затопило ливнем, который шел больше 10 часов. Подтопленными оказались улицы города. В большинстве районов отсутствует электричество.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Ivan Topor
Да и вообще, ещё неизвестно, привились ли они от барановируса! А в лодке уважаемые люди, между прочим! Пусть спасибо скажут, что багром по башке не отоварили. Нашли, панимаишш, деда Мазая...
barabaschka
Уволились 2 недели назад
***_555
Ихтамнеты
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний