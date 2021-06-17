МЧС Крыма: За лодкой с главой полуострова плыли не спасатели, а просто люди, зачем-то надевшие форму

«Счастливые и довольные вернулись на берег». Так в разговоре с РБК охарактеризовали людей, плывших за моторной лодкой с главой Крыма, в пресс-службе МЧС полуострова.
Как сообщает издание в телеграм-канале 17 июня, ведомство отрицает, что люди в форме, которые кролем плыли за лодкой, которая следовала к городской больнице затопленной Керчи, служат в МЧС.
«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — сказали РБК в пресс-службе управления МЧС по Крыму.
Эту же информацию в своем канале транслирует и МЧС РФ:
«В сети Интернет распространяется видео из г. Керчь Республики Крым, на котором несколько человек плывут за лодкой главы Крыма Сергея Аксёнова во время осмотра им подтопленных территорий. Пресс-служба МЧС России уточняет, что на данном видео сотрудников федерального Министерства по чрезвычайным ситуациям нет».
В МЧС Крыма также утверждают, что участникам «заплыва» помощь не понадобилась и они «счастливые и довольные вернулись на берег».
Видео с людьми в форме, плывущими за лодкой, появилось в телеграм-каналах утром 17 июня, после того, как Керчь затопило ливнем, который шел больше 10 часов. Подтопленными оказались улицы города. В большинстве районов отсутствует электричество.