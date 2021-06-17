МЧС Крыма: За лодкой с главой полуострова плыли не спасатели, а просто люди, зачем-то надевшие форму

«Счастливые и довольные вернулись на берег». Так в разговоре с РБК охарактеризовали людей, плывших за моторной лодкой с главой Крыма, в пресс-службе МЧС полуострова.



Как сообщает издание в телеграм-канале 17 июня, ведомство отрицает, что люди в форме, которые кролем плыли за лодкой, которая следовала к городской больнице затопленной Керчи, служат в МЧС.



«Это вообще были гражданские люди, которые приняли для себя в этой критической ситуации такое не совсем понятное решение. Они надели на себя эти костюмы и ничего умнее не придумали, чем плыть за лодкой Аксенова», — сказали РБК в пресс-службе управления МЧС по Крыму.

