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В Крыму подтоплены пять населённых пунктов. Там ввели режим ЧС регионального масштаба

В Крыму из-за ливней подтоплены пять муниципальных образований

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил о введении на территории полуострова режима ЧС регионального масштаба. Такое решение было принято по итогам заседания штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает 17 июня пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что на данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований.

Также глава Крыма поручил направить специалистов для участия в проведении подворовых обходов и установления ущерба, причинённого населению в связи с затоплением домовладений. Всех пострадавших пообещали разместить в гостиницах, санаториях и базах отдыха и обеспечить трёхразовым питанием.

Кроме того, усиливается контроль за качеством воды в водопроводных сетях, особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.

Жителей Керчи попросили воздержаться от использования воды в пищу.

Ливень начался в Керчи (Крым) вечером 16 июня и шёл почти всю ночь. Под водой оказались улицы города: не справилась ливневая канализация, к тому же из берегов вышла речка Мелек-Чесме.

Позднее в Сети появилось видео, на котором глава Крыма Сергей Аксёнов едет на лодке во время осмотра подтопленных территорий, а за ним плывут несколько человек в форме МЧС. В самом ведомстве по этому поводу заявили, что за лодкой главы региона плыли не спасатели, а просто обычные люди, зачем-то надевшие форму.

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