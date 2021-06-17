В Крыму подтоплены пять населённых пунктов. Там ввели режим ЧС регионального масштаба

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов объявил о введении на территории полуострова режима ЧС регионального масштаба. Такое решение было принято по итогам заседания штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает 17 июня пресс-служба регионального правительства.



Уточняется, что на данный момент вследствие обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований.



Также глава Крыма поручил направить специалистов для участия в проведении подворовых обходов и установления ущерба, причинённого населению в связи с затоплением домовладений. Всех пострадавших пообещали разместить в гостиницах, санаториях и базах отдыха и обеспечить трёхразовым питанием.

