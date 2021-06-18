Режим ЧС объявлен в Ялте из-за сильных дождей, подтапливается центральная часть города, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации. Въезд в город в целях безопасности закрыт. Идёт эвакуация жителей. Власти Ялты просят горожан не выходить из дома. Приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов, передаёт «Крыминформ».
«В настоящее время в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей, — рассказала глава администрации города Янина Павленко. — Самое важное, что центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок, чтобы расчищать сели, которые сходят в разных местах. Мы отправили туда совместно с автодором и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги».
В городе развернуты пункты оказания помощи пострадавшим от непогоды. «В эти три пункта мы свозим людей, которых собираем на улицах, людей из подтапливаемых помещений. Организовано оказание людям первой помощи, а также помимо этого в ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где, возможно, случится замыкание. Таких улиц, к сожалению, очень много», — отметила глава администрации Ялты.
За ночь в Ялте выпало 87 мм осадков, это почти две с половиной месячной нормы июня, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. «Метеостанция соседнего Ай-Петри зафиксировала выпадение за ночь 187 мм дождя! Это почти три с половиной месячной нормы, или почти двухсотлитровая бочка воды на каждый квадратный метр площади», — рассказывает метеоролог.
Сильные ливни идут в Ялте с минувшей ночи. Грязевой сель сошел в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте подтоплены домовладения, в Форосе из-за отключения электричества в санатории остановилась насосная станция.
По данным Гидрометцентра, дожди и грозы в Крыму продолжатся, ливень в Симферополе усилится.