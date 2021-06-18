Режим ЧС объявлен в Ялте из-за сильных дождей, подтапливается центральная часть города, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации. Въезд в город в целях безопасности закрыт. Идёт эвакуация жителей. Власти Ялты просят горожан не выходить из дома. Приостановлено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов, передаёт «Крыминформ».



«В настоящее время в Ялте объявлена чрезвычайная ситуация. Реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Производим эвакуацию людей, — рассказала глава администрации города Янина Павленко. — Самое важное, что центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе Октября въезд в город, чтобы на трассе не было пробок, чтобы расчищать сели, которые сходят в разных местах. Мы отправили туда совместно с автодором и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги».

