Эксперты заметили бурный рост мошенничеств с электросамокатами

Появляются объявления о продаже промокодов, платные советы, «как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита», авторизоваться с помощью чужих SIM-карт, оплатить залог виртуальной банковской картой; зарегистрироваться предлагают с помощью клонеров приложений. Стоимость инструкций достигает порядка 3 тысяч рублей. В объявлениях часто приложены скриншоты, свидетельствующие об успешном использовании, но эксперты призывают не верить им.

«Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей"», — рассказали агентству в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами», — отмечают эксперты.



Кроме того, воспользовавшись мошеннической схемой, человек становится соучастником преступления и может понести уголовное наказание.



Проблема электросамокатов стала особенно актуальной в России и в Петербурге в последние недели. Количество ДТП с этим видом транспорта в стране выросло в 2021 году почти втрое. После нескольких трагических инцидентов в Петербурге в кикшеринговых компаниях прошли обыски. Компании на некоторое время остановили работу, а потом договорились со Смольным о новых правилах.

Совет по правам человека при президенте РФ 2 июня направил в МВД РФ предложения по регулированию езды на самокатах, велосипедах, сегвеях и моноколесах. В частности, предлагалось ограничить скорость и возраст водителей самокатов и ввести номерные знаки.

