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В центре Петербурга в доме рухнул потолок

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День первый. «Фонтанка» погрузилась в новую самокатную реальность

«Фонтанка» прокатилась по центру Петербурга на электросамокате с новыми ограничениями

«Фонтанка» 11 июня опробовала на себе, как изменился центр Петербурга для арендованных самокатов, и проверила, работают ли запреты, о которых кикшеринги договорились со Смольным.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив
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Старт маршрута от Гостиного двора остался за кадром. Добираться до ближайшей велодорожки через густую толпу людей пришлось полупешком. Отталкиваясь от земли, корреспондент «Фонтанки» придавал самокату ускорение до 7 км/ч. На Малой Садовой уже получилось взять 10 км/ч. По ощущениям, это скорость очень быстрого шага или легкого бега. Уже на велодорожке вдоль набережной Фонтанки мы осмелились набрать 20 км/ч — достаточно большую скорость, позволяющую иногда обгонять автомобили в центре города.

«Фонтанка» попыталась проехать по Невскому проспекту. Сначала самокат привычно дернулся вперед, но быстро одумался и заглушил мотор. Передвигаться до ближайшей парковки пришлось с помощью собственных ног. По пути техника истошно запищала, двигатель и заднее колесо заблокировались, поэтому тащить ее из запретной зоны стало гораздо тяжелее. Как только программа поняла, что самокат покинул Невский, писк прекратился, а в мобильном приложении пришло сообщение, что можно ехать дальше.

Сервисы аренды самокатов 9 июня убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. Уже к вечеру документ был подписан. Он утвердил максимальную скорость движения на территории города — 20 км/ч. Ряд территорий в центре, включая Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую площади попали в «красную» зону, где нельзя ездить и парковаться. На улицах с наибольшей туристической нагрузкой, в том числе смежных с Невским, скорость ограничивается до 10 км/ч. С 13 июля это правило смягчится до 15 км/ч.

Кроме того, соглашение запрещает кататься по двое, оставлять технику в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах. Пользоваться кикшерингами запрещено несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив

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Комментарии (28)

Athair
Заинтересовала тема лошадей, поискал, почитал, может Фонтанка сделает лонгрид на эту тему?

Копипаста отсюда: https://kulturologia.ru/blogs/200418/38661/

Первое упоминание об ограничении лихачества относится к 1683-му, когда от имени соправителей Ивана и Петра Алексеевичей в Москве запрещается ездить быстро без возниц на невзнузданных лошадях. Особенно сурово боролась с превышением скорости на дорогах Анна Иоанновна. Императрица издала целую серию указов с системой наказаний. Нарушителей теперь задерживали стражи порядка, избивая в полицейских участках в традициях того времени.

Требовала «ездить смирно» и Елизавета Петровна, ограничившая использование на улицах звуковых сигналов и запретившая возницам бранные речи. Наказания предполагались традиционные: простолюдинам – порка, помещикам – штраф, резвых лошадей – на императорскую конюшню.

:)
flexilya
а что мешало изначально прописать четкие правила и нормы? ничего не мешало, русскому человеку испокон веков правила не писаны, пока ногайкой по ж..пе не получит, будет гадить где живет
Athair
Надеюсь, за попытку поехать по Невскому корреспондента заблокировали и оштрафовали? ;)
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