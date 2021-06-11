Старт маршрута от Гостиного двора остался за кадром. Добираться до ближайшей велодорожки через густую толпу людей пришлось полупешком. Отталкиваясь от земли, корреспондент «Фонтанки» придавал самокату ускорение до 7 км/ч. На Малой Садовой уже получилось взять 10 км/ч. По ощущениям, это скорость очень быстрого шага или легкого бега. Уже на велодорожке вдоль набережной Фонтанки мы осмелились набрать 20 км/ч — достаточно большую скорость, позволяющую иногда обгонять автомобили в центре города.

«Фонтанка» попыталась проехать по Невскому проспекту. Сначала самокат привычно дернулся вперед, но быстро одумался и заглушил мотор. Передвигаться до ближайшей парковки пришлось с помощью собственных ног. По пути техника истошно запищала, двигатель и заднее колесо заблокировались, поэтому тащить ее из запретной зоны стало гораздо тяжелее. Как только программа поняла, что самокат покинул Невский, писк прекратился, а в мобильном приложении пришло сообщение, что можно ехать дальше.

Сервисы аренды самокатов 9 июня убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. Уже к вечеру документ был подписан. Он утвердил максимальную скорость движения на территории города — 20 км/ч. Ряд территорий в центре, включая Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую площади попали в «красную» зону, где нельзя ездить и парковаться. На улицах с наибольшей туристической нагрузкой, в том числе смежных с Невским, скорость ограничивается до 10 км/ч. С 13 июля это правило смягчится до 15 км/ч.



Кроме того, соглашение запрещает кататься по двое, оставлять технику в парках, на газонах, цветниках, территориях зеленых насаждений, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах. Пользоваться кикшерингами запрещено несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.

