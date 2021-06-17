Глава Минздрава: Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%

guess 17 Июн 2021 в 19:45 17 Июн 2021 в 19:45

Ну и дали бы переболеть тем, кто хочет, с летальностью ковида в 2% ничего трагичного не произойдёт. А люди всегда умирали, и как заложено в естественном отборе, слабые и больные всегда в первых рядах. Увы. Но это жизнь. Так было, есть и будет