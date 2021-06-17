Глава Минздрава: Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%

Заболеваемость COVID-19 по России выросла за последнюю неделю на 30%. Об этом 17 июня сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30–40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов», — подчеркнул Мурашко (цитата по ТАСС).
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «стремительно ухудшается».