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Глава Минздрава: Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю на 30%

Заболеваемость COVID-19 по России выросла за последнюю неделю на 30%. Об этом 17 июня сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30–40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов», — подчеркнул Мурашко (цитата по ТАСС).

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «стремительно ухудшается».

Напомним, что 16 июня Москва и Московская область объявили об обязательной вакцинации в сфере услуг. Мэр Сергей Собянин заявил, что прививка «личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома». Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область.

Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что пока не разрабатывает документ об обязательной вакцинации.

Позднее стало известно, что санитарное ведомство Петербурга не стало настаивать на обязательной вакцинации работников общепита и торговли. Однако сами рестораторы пообещали привить 60% сотрудников добровольно.

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Комментарии (5)

karbofos
Недавно говорили, что молодежь не хочет прививаться - и тут бац, именно молодежь стала резко заболевать.

Ню-ню, ню-ню...
guess
Ну и дали бы переболеть тем, кто хочет, с летальностью ковида в 2% ничего трагичного не произойдёт. А люди всегда умирали, и как заложено в естественном отборе, слабые и больные всегда в первых рядах. Увы. Но это жизнь. Так было, есть и будет
Dazdraperma
Удивительная закономерность: заболевает почему-то именно та возрастная группа, которую по плану пришло время вакцинировать.
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