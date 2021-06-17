В больницах рассказали о состоянии страстной пары, упавшей с балкона в центре Петербурга

В Петербурге из медучреждения выписана горожанка, упавшая с балкона во время страстной ссоры на улице Декабристов. Её сожитель пока что остаётся в больнице.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 17 июня, 35-летняя женщина прошла полный курс лечения, после чего её отправили домой.
Второй пострадавший всё ещё наблюдается в 26-й городской больнице. Он перенёс операцию, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи не исключают, что в ближайшее время ему снова придётся лечь на операционный стол.
Пара затеяла драку на балконе жилого дома на улице Декабристов в конце мая. Ограждение не выдержало напора страстей, дама и её кавалер упали с третьего этажа на асфальт. Случившееся успел снять на камеру прохожий. Пострадавших с переломами отвезли в разные больницы. Сначала их поместили в реанимацию, но уже совсем скоро перевели в стационары.
В администрации Адмиралтейского района Петербурга заверили, что технические конструкции дома дореволюционной постройки находились в «надлежащем состоянии».