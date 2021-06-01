Рухнувшие с балкона в Петербурге мужчина и женщина идут на поправку

Состояние упавших с балкона на улице Декабристов в Петербурге мужчины и женщины медики оценивают как средней тяжести. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службах двух петербургских больниц 1 июня.



35-летнюю женщину перевели из реанимации в профильный стационар НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Также покинул реанимацию и 35-летний мужчина в 26-й больнице.



Пара затеяла драку на балконе дома на улице Декабристов 29 мая. Ограждение не выдержало напора страстей, дама и её кавалер упали с третьего этажа на асфальт. Случившееся успел снять на камеру прохожий. Пострадавших с переломами отвезли в разные больницы.

