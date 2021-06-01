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Рухнувшие с балкона в Петербурге мужчина и женщина идут на поправку

Состояние упавших с балкона на улице Декабристов в Петербурге мужчины и женщины медики оценивают как средней тяжести. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службах двух петербургских больниц 1 июня.

35-летнюю женщину перевели из реанимации в профильный стационар НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Также покинул реанимацию и 35-летний мужчина в 26-й больнице.

Пара затеяла драку на балконе дома на улице Декабристов 29 мая. Ограждение не выдержало напора страстей, дама и её кавалер упали с третьего этажа на асфальт. Случившееся успел снять на камеру прохожий. Пострадавших с переломами отвезли в разные больницы.

В администрации Адмиралтейского района заверили, что технические конструкции дома дореволюционной постройки находились в «надлежащем состоянии».

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Комментарии (4)

DEMOMON
Их надо было в одну больничку определить. И койки рядом поставить. Мне кажется они не закончили.
Olen
Видимо трезвеют )))
Mazzzz
Я вот не сторонник таких комментариев, но если честно , то освещать жизнь алкашей упавших в драке с балкона , это просто дно , для уважавшего себя популярного издания .
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