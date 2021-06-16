На стройке в Невском районе Петербурга утром 16 июня тушили вспыхнувший самосвал. На видео сняли, как строители пытались закидать огонь песком.
Как сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на строительной площадке в Рыбацком загорелся самосвал. На записи видно, что огонь полыхал под кабиной грузовика. Рабочие пытались лопатами закидывать пламя песком, затем притащили шланг.
В ГУ МЧС по Петербургу в 11:08 среды поступило сообщение об автомобильном пожаре у дома 5 по Славянской улице в Невском районе города. Через 10 минут машину потушили. В грузовике выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших не поступало.