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Для противников обязательной вакцинации найдутся статьи в УК и КоАП

Как могут наказать за отказ от принудительной вакцинации

Московские власти рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение требований обязательной вакцинации сотрудников.

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О планах чиновников в связи с указом Сергея Собянина 16 июня сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в мэрии. По их словам, конкретные меры воздействия изучаются.

Указ об обязательной вакцинации не менее 60 % работников сферы услуг — от банков до такси — Собянин подписал со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Москвы Елены Андреевой. Она воспользовалась своими полномочиями, прописанными в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статья 51 разрешает главам субъектов при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

Принудительная вакцинация — это предпоследнее по воздействию на массы полномочие главного санврача субъекта. Дальше может быть только карантин.

Тот же ФЗ дает санврачам право накладывать административные взыскания в виде предупреждений или штрафов и направлять в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовных дел о нарушении санитарного законодательства.

По всей видимости, Роспотребнадзор будет следить не только за работодателями, но и за чиновниками, которые обязаны контролировать работодателей.

Статья 236 УК необязательно предполагает нарушение санправил с массовым заболеванием населения. Достаточно создать угрозу наступления таких последствий. Из постановления Елены Андреевой следует, что такую угрозу она уже наблюдает. К уголовной ответственности юридические лица не привлекаются, только физические.

Статья 6.3 КоАП за невыполнение противоэпидемических мероприятий — о них и говорится в постановлении Елены Андреевой — применима в том числе к компаниям-работодателям и столичным департаментам, ответственным за обязательную вакцинацию.

«Фонтанка» проводит опрос среди читателей, кого необходимо принудительно привить в Санкт-Петербурге. За Москвой уже последовали Подмосковье и Карелия.

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Комментарии (20)

Thunder
Почему вы это видите?

Потому что моя страна шизанулась
nuga
Конституция выше указов Поповой.Допрививаются,что пойдут под международный трибунал.Они же создали угрозу,сами проколосись ранее,озвучив,что привитые заразны,вот и назаражали.
guess
Начинайте с Думы и всех бездельников - депутатов!
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