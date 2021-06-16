Для противников обязательной вакцинации найдутся статьи в УК и КоАП

Указ об обязательной вакцинации не менее 60 % работников сферы услуг — от банков до такси — Собянин подписал со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Москвы Елены Андреевой. Она воспользовалась своими полномочиями, прописанными в Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статья 51 разрешает главам субъектов при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

О планах чиновников в связи с указом Сергея Собянина 16 июня сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в мэрии. По их словам, конкретные меры воздействия изучаются.

Принудительная вакцинация — это предпоследнее по воздействию на массы полномочие главного санврача субъекта. Дальше может быть только карантин.



Тот же ФЗ дает санврачам право накладывать административные взыскания в виде предупреждений или штрафов и направлять в правоохранительные органы материалы для возбуждения уголовных дел о нарушении санитарного законодательства.



По всей видимости, Роспотребнадзор будет следить не только за работодателями, но и за чиновниками, которые обязаны контролировать работодателей.



Статья 236 УК необязательно предполагает нарушение санправил с массовым заболеванием населения. Достаточно создать угрозу наступления таких последствий. Из постановления Елены Андреевой следует, что такую угрозу она уже наблюдает. К уголовной ответственности юридические лица не привлекаются, только физические.



Статья 6.3 КоАП за невыполнение противоэпидемических мероприятий — о них и говорится в постановлении Елены Андреевой — применима в том числе к компаниям-работодателям и столичным департаментам, ответственным за обязательную вакцинацию.

