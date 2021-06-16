Комитет по здравоохранению Петербурга заблокировал СМИ возможность задавать вопросы в профильном чате в WhatsApp. Решение было принято 15 июня, после того как журналисты начали интересоваться причиной отсутствия коронавирусной статистики и ответов на их вопросы.
«Планирует ли комздрав публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом? Или отвечать на запросы СМИ? Или проводить пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации?» — спросили журналисты 16 июня. «Присоединяюсь к вопросу!», «Тоже очень интересно!» — начали писать коллеги. После этого в чат зашла пресс-секретарь Ольга Рябинина и заблокировала возможность задавать вопросы всем, кроме администраторов, то есть самого комздрава.
Ранее в ведомстве не стали отвечать на вопросы о перепрофилировании Мариинской больницы.
Тем временем в Петербурге уверенными темпами растет заболеваемость и госпитализация пациентов с коронавирусом. В городе уже начали увозить в больницы по 800 человек в сутки, больше, чем на пике в прошлом июне. Власти говорят о третьей волне, перепрофилируют больницы и вводят ограничения.
В больницы Северной столицы выстраиваются очереди из скорых, а врачи бегают, как ужаленные, по «красным зонам»: к ним везут и стариков и молодых, и часто привозят уже в тяжелом состоянии. Что они говорят — читайте в нашем материале.