Комитет по здравоохранению Петербурга заблокировал СМИ возможность задавать вопросы в профильном чате в WhatsApp. Решение было принято 15 июня, после того как журналисты начали интересоваться причиной отсутствия коронавирусной статистики и ответов на их вопросы.



«Планирует ли комздрав публиковать информацию по количеству госпитализаций с коронавирусом? Или отвечать на запросы СМИ? Или проводить пресс-конференцию по эпидемиологической ситуации?» — спросили журналисты 16 июня. «Присоединяюсь к вопросу!», «Тоже очень интересно!» — начали писать коллеги. После этого в чат зашла пресс-секретарь Ольга Рябинина и заблокировала возможность задавать вопросы всем, кроме администраторов, то есть самого комздрава.

