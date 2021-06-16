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На игру Россия — Финляндия в Петербург приехали почти 6 тысяч болельщиков. Положительных тестов единицы

Санитарный щит на границе не прошли три болельщика перед игрой Россия — Финляндия

Почти шесть тысяч иностранцев прибыли в Петербург разными путями для посещения «Газпром Арены», где 16 июня состоится игра сборных России и Финляндии.

Как стало известно «Фонтанке», на 9 утра 16 июня в аэропорт Пулково прибыло 3000 иностранных граждан. Почти у всех взяли носоглоточные мазки. А через автомобильные пункты «Торфяновка» и «Брусничное» прибыли 2000 болельщиков. Еще 700 пересекли границу в Ивангороде.

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Положительных тестов оказалось всего три.

Как сообщала «Фонтанка», на границах с Финляндией и Эстонией усилили проверку приезжающих болельщиков на ковид. На выезде тоже. Работают 300 человек. Они, по распоряжению Роспотребнадзора, составляют своего рода «санитарный щит».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что финские фанаты жалуются на медленное прохождение границы с Россией. Местная ассоциация болельщиков выпустила специальные рекомендации, чтобы проблем было меньше. Всего в Петербурге ждут около 3 тысяч финских фанатов.

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Комментарии (2)

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.... ну вот, а Венера нагнетает ... ))) .... вечером будет пьянка с медведями, балалайкой и цаб- цабэ с позолоти ручку, при любом раскладе.
Штиль
Наивные люди. Эпидемический фон был стабилен и спокоен, пока не начались миграции. Как в анекдоте про гондурас, который чесался, а расчёсывать-то не нужно было. Поздравляю всех нас, живущих в Питере, маски - шоу продолжаются....
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