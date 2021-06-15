На «Санкт-Петербург Арене» в четыре пополудни 16 июня пройдёт футбольный матч между сборными России и Финляндии. По данным «Фонтанки», наплыв финнов-болельщиков ожидается с 4 утра до часа дня. На границе открывается коридор. Тем временем с 10 июня на финской и эстонской границах выставлен санитарный «щит» Роспотребнадзора. Он состоит из двух сотен сотрудников ведомства, дежурящих посменно. Ещё сотня в аэропорту Пулково. Всех въезжающих и выезжающих болельщиков бесплатно тестируют на ковид.

По данным нашего издания, за минувшие сутки, 14 июня, было бесплатно обследовано примерно 2000 человек, прибывших в Россию, и 400 выехавших. Как сообщили в ведомстве, «при выезде тестировать тяжелее, многие полупьяные, с ними нелегко разговаривать». Так, на въезде были выявлены трое человек с коронавирусом — из Бельгии, Финляндии, Польши. На выезде — ни одного.

Стоит вспомнить, что недавно Смольный ужесточил так называемое коронавирусное постановление, регламентирующее правила поведения граждан и работу юрлиц на территории Петербурга. Так, с 17 июня приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа ресторанных двориков, фудкортов за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, аэропорта, заправок. Уйти в глубокий ночной отрыв у болельщиков не получится — владельцам ресторанов запретили принимать посетителей с двух ночи до шести утра. Впрочем, сложно поверить, что фанатов мяча и градуса это остановит на пути к алкозабвению.



Было бы странно, если бы изменения не отразились и на Евро-2020. В фан-зонах усилены меры предосторожности, хотя и символически — там больше нельзя продавать еду, но можно напитки. Болельщики обязаны носить маски.



Возвращаясь к мерам Роспотребнадзора, по словам наших собеседников в ведомстве, его политический смысл показать миру, что России страна в плане ковида безопасная.

