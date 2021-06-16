Разделительные полосы и отбойники. Правительство РФ утвердило новые требования к четырехполосным дорогам

Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к оснащению четырехполосных дорог разделительными полосами и отбойниками. Соответствующий документ опубликован 16 июня на сайте кабмина.
Отметим, что в Петербурге много четырёхполосных дорог, есть они и на территории Ленинградской области.
Постановление вносит изменения в приложение к правилам классификации автомобильных дорог в России. По новым требованиям на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной в 2 метра. Если на дороге установлен тросовый барьер или барьерное ограждение с отделяющейся балкой без консоли, ширину разделительной полосы можно уменьшить до 1 метра. Раньше подобные требования применялись лишь к отдельным видам четырехполосных трасс.
При этом разрешено эксплуатировать четырехполосные дороги без разделительной полосы вплоть до капремонта или реконструкции, но должны быть выполнены «компенсационные мероприятия, предусмотренные проектом организации дорожного движения».
Изменения вступят в силу через 10 дней после официального опубликования документа. По мнению правительства, новые требования к безопасности позволят снизить количество ДТП из-за выездов на «встречку».