Разделительные полосы и отбойники. Правительство РФ утвердило новые требования к четырехполосным дорогам

Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к оснащению четырехполосных дорог разделительными полосами и отбойниками. Соответствующий документ опубликован 16 июня на сайте кабмина.



Отметим, что в Петербурге много четырёхполосных дорог, есть они и на территории Ленинградской области.

Постановление вносит изменения в приложение к правилам классификации автомобильных дорог в России. По новым требованиям на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной в 2 метра. Если на дороге установлен тросовый барьер или барьерное ограждение с отделяющейся балкой без консоли, ширину разделительной полосы можно уменьшить до 1 метра. Раньше подобные требования применялись лишь к отдельным видам четырехполосных трасс.