Одна из крупнейших больниц Петербурга готовится перейти на работу с коронавирусом

«Вторая больница с 22 июня переводится на обслуживание ковид-больных», — сообщил источник из больницы 15 июня. На горячей линии учреждения «Фонтанке» подтвердили, что действительно переводят, но сотрудникам пока еще ничего толком не сказали.



В комздраве заявили, что «такую информацию» дают только после официальных распоряжений.



Перед длинными выходными стало известно, что принимать коронавирусных больных готовится Мариинская больница. А до неё восемь сотен коек перепрофилировал Госпиталь для ветеранов войн.

