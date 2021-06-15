Одна из крупнейших больниц Петербурга готовится перейти на работу с коронавирусом

«Вторая больница с 22 июня переводится на обслуживание ковид-больных», — сообщил источник из больницы 15 июня. На горячей линии учреждения «Фонтанке» подтвердили, что действительно переводят, но сотрудникам пока еще ничего толком не сказали.
В комздраве заявили, что «такую информацию» дают только после официальных распоряжений.
Перед длинными выходными стало известно, что принимать коронавирусных больных готовится Мариинская больница. А до неё восемь сотен коек перепрофилировал Госпиталь для ветеранов войн.
Тем временем в Петербурге уже увозят в больницы по 800 человек в сутки, больше, чем на пике в прошлом июне. Власти говорят о третьей волне и вводят ограничения.