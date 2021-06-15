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Одна из крупнейших больниц Петербурга готовится перейти на работу с коронавирусом

Городская многопрофильная больница № 2 в Петербурге готовится перепрофилироваться на борьбу с ковидом. Коечная мощность ГМПБ № 2 составляет 1205 коек. Это один из крупнейших специализированных многопрофильных стационаров Петербурга и всего Северо-Запада.

«Вторая больница с 22 июня переводится на обслуживание ковид-больных», — сообщил источник из больницы 15 июня. На горячей линии учреждения «Фонтанке» подтвердили, что действительно переводят, но сотрудникам пока еще ничего толком не сказали.

В комздраве заявили, что «такую информацию» дают только после официальных распоряжений.

Перед длинными выходными стало известно, что принимать коронавирусных больных готовится Мариинская больница. А до неё восемь сотен коек перепрофилировал Госпиталь для ветеранов войн.

Тем временем в Петербурге уже увозят в больницы по 800 человек в сутки, больше, чем на пике в прошлом июне. Власти говорят о третьей волне и вводят ограничения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260965961
Власть тупая, ничего не соображает (вроде "нового дворянина" ?Патрушева))), или нынешнего председателя госдумы, у которого России не существует без Путина :)))); а у Путина Ломоносов шёл с обозом из Архангельска в Петербург)))))))))) ). Большевистские врачишки такие же( В этой двойке ещё в 2004-2014 гг. без взятки мне отказали в диагностике по травме опорно-двигательного аппарата, а в 2009 г. - в диагностике ятрогенной сердечно-сосудистой недостаточности.
Савва Морозов
опять 25, опять по третьему кругу. когда же уже власть покажет, что она власть и отвечает не только за боеспособность и энергетическую безопасность, но и за здравоохранение общества.
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