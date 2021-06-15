Ужесточения в Подмосковье: на безмасочников будут охотиться даже на остановках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ужесточающее ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом 15 июня сообщается на сайте областного правительства.



«С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — говорится в сообщении.



К контрольно-надзорным мероприятиям привлекают дополнительные силы — сотрудников полиции и Росгвардии. Инспекторы ГИБДД будут проверять на предмет соблюдения масочного режима общественный транспорт и такси — как водителей, так и пассажиров. Проверки обещают продолжать в магазинах, аптеках, в местах общего пользования МКД, медорганизациях, на транспорте, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Этим будут заниматься ежедневно более 200 сотрудников контрольно-надзорных органов региона. С сегодняшнего дня в муниципалитетах рядом с Москвой в утренние и вечерние часы пик организуют проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках.

