Пожарные тушат автобус, который загорелся на переправе в Невском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 14 июня, сообщение о горящем автобусе на Володарском мосту поступило в 14:17. На месте уже работают две пожарные машины и 9 человек сотрудников.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
«Сведения о пострадавших не поступали», — уточняет ведомство. Горящий автобус попал на видео автомобилистов, переезжавших мост.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com