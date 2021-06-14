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На Володарском мосту в Петербурге загорелся автобус

Пожарные тушат автобус, который загорелся на переправе в Невском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 14 июня, сообщение о горящем автобусе на Володарском мосту поступило в 14:17. На месте уже работают две пожарные машины и 9 человек сотрудников.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

«Сведения о пострадавших не поступали», — уточняет ведомство. Горящий автобус попал на видео автомобилистов, переезжавших мост.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (2)

265056438
Еще один умник-пешеход. Или еще хуже неуч-водитель. Где вы там "выделенную полосу для общественного транспорта" видите?
265114846
Автора видео оштрафуют за выезд на выделенную полосу для общественного транспорта?
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