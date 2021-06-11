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Материнский капитал в России смогут получить отцы-одиночки

Разработан законопроект о расширении круг лиц, имеющих право на материнский капитал

Материнский капитал в РФ смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка. Соответствующий законопроект о внесении изменений в действующий закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», разработал Минтруд.

Как сообщили в ведомстве 11 июня, документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. В частности, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 г., а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 г., в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой РФ, либо лишения её родительских прав.

С 1 января 2021 года размер маткапитала в России вырос на 3,7% и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей — на второго.

Ранее «Фонтанка» писала о предложении Общественной палаты ввести в РФ отцовский капитал в 600 тыс. руб. и господдержку семейного отдыха до 50%.

Также сообщалось, что Минтруд предложил в 2022 году увеличить в России МРОТ и прожиточный минимум.

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребёнок, а также любой последующий ребёнок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдаётся в России при рождении первого ребёнка.

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
ШЫШ! Обрадуй своего папу. Чо , зря , штоле, он тебя родил в сортире на зоне ? Таперича купит шикарную гранту, Будет тебя, лузера , возить на службу. Жизнь налаживается не грусти, портянь
azul
Хоть что-то хорошее. Если примут, конечно.
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