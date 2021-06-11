Материнский капитал в России смогут получить отцы-одиночки

Как сообщили в ведомстве 11 июня, документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. В частности, сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 г., а также первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 г., в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой РФ, либо лишения её родительских прав.

Материнский капитал в РФ смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребёнка. Соответствующий законопроект о внесении изменений в действующий закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», разработал Минтруд.

С 1 января 2021 года размер маткапитала в России вырос на 3,7% и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей — на второго.



Ранее «Фонтанка» писала о предложении Общественной палаты ввести в РФ отцовский капитал в 600 тыс. руб. и господдержку семейного отдыха до 50%.



Также сообщалось, что Минтруд предложил в 2022 году увеличить в России МРОТ и прожиточный минимум.

