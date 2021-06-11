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Минтруд предложил увеличить в России МРОТ и прожиточный минимум

В 2022 году МРОТ в России вырастет на 6,4%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, он составит 13 617 рублей. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

При этом согласно разработанному ведомством проекту федерального закона, прожиточный минимум в России на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

В Минтруде отметили, что если раньше прожиточный минимум рассчитывался на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50% населения страны. Сейчас это соотношение составляет 44,2%. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

Кроме того, в России предлагается изменить и способ расчёта МРОТ. Теперь он будет зависеть от медианной зарплаты — соотношение должно составлять 42%. Причем МРОТ не может падать даже при снижении уровня медианной зарплаты.

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Комментарии (6)

Киргуду
Недавно же меняли методику расчета МРОТ, чтобы он был более приближен к тратам населения. Вот только тут же коэффициент всунули, чтобы конечная сумма осталась та же.
Сейчас также будет?
shipland1
Благодетели!
Маэстро
Лучше уменьшить зажравшийся максимум.
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