Минтруд предложил увеличить в России МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, он составит 13 617 рублей. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.



При этом согласно разработанному ведомством проекту федерального закона, прожиточный минимум в России на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.



В Минтруде отметили, что если раньше прожиточный минимум рассчитывался на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода. Эта величина представляет собой уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50% населения страны. Сейчас это соотношение составляет 44,2%. Согласно новой методике, его следует пересматривать не реже одного раза в пять лет.

